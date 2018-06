GNW-News: PubMatic und Ringier kooperieren, um programmgesteuerte Inhalte in Rumänien auf den Markt zu bringen

PubMatic und Ringier kooperieren, um programmgesteuerte Inhalte in Rumänien auf den Markt zu bringen

Ringier wird bevorzugter Partner von PubMatic in Rumänien - Verlag übernimmt

Header-Bidding-Technologie

REDWOOD CITY (USA), Kalifornien, 5. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic, die

auf Verlage ausgerichtete Verkäuferplattform für eine offene digitale

Medienzukunft, gab heute eine Partnerschaft mit Ringier Romania, dem führenden

Verlag des Landes und Teil des weltgrößten internationalen Medienunternehmens,

der Ringier AG, zur Weiterentwicklung des programmgesteuerten Bereichs auf dem

rumänischen Markt bekannt.

Durch die Partnerschaft wird Ringier der bevorzugte Partner von PubMatic in

Rumänien und Ringier übernimmt die Header-Bidding-Lösung "OpenWrap" von

PubMatic, um effektivere Monetarisierungsstrategien zu entwickeln.

"Wir waren schon immer ein zukunftsorientiertes Unternehmen, wenn es um die

Einführung von Technologien ging. Bei der Bewertung von Technologien suchen wir

nach marktführenden Lösungen, die unsere Zusammenarbeit mit unseren Käufern

verbessern und gleichzeitig unserem Geschäft wirtschaftliche Vorteile bringen.

Durch die Zusammenarbeit mit PubMatic können wir unseren Bestand für mehr

Werbetreibende verfügbar machen als bisher und unsere Einnahmequellen

diversifizieren", erklärte Andrei Ursuleanu, Group Head of Advertising Sales bei

Ringier Romania.

George Stefanuca, Group Head of Data, Research and Business Intelligence bei

Ringier Romania, fügte hinzu: "Als Eigentümer der führenden Marktplätze für Jobs

und Immobilien sind wir stets bestrebt, unsere hochwertigen Daten aus erster

Hand zu nutzen, um effektive datengestützte Kampagnen für Werbetreibende

durchzuführen. PubMatic wird uns helfen, diese Möglichkeiten einem breiteren

Publikum zugänglich zu machen."

Ringier war einer der ersten Verlage in Rumänien, der eine Plattform für

Datenmanagement einführte. Das Unternehmen engagiert sich für die

Implementierung von Technologien, um den Bedürfnissen seiner Kunden besser

gerecht zu werden.

"Da Ringier der führende Premium-Verlag in Rumänien ist, freuen wir uns, mit dem

Unternehmen zusammenzuarbeiten. Osteuropa ist ein Entwicklungsmarkt für PubMatic

und die Partnerschaft mit dem Spitzenreiter in diesem Land ist ein wichtiger

Schritt für uns in dieser Region. Marken fordern den Zugang zu sicheren

Umgebungen - genau dies bietet Ringier - und diese Partnerschaft stärkt unser

Engagement für Qualität", kommentierte Bill Swanson, Chief Revenue Officer, EMEA

bei PubMatic.

Über PubMatic

PubMatic ist eine auf Verlage ausgerichtete Verkäuferplattform für eine Zukunft

mit frei zugänglichen digitalen Medien. Der "Verlage zuerst"-Ansatz von

PubMatic, bei dem eine führende Omni-Kanal-Umsatzautomatisierungstechnologie für

Verlage und Tools zur Programmsteuerung auf Unternehmensniveau für

Medieneinkäufer zum Einsatz kommen, ermöglicht Werbetreibenden, bedarfsgerecht

auf Premium-Inhalte zuzugreifen. PubMatic verarbeitet mehr als 10 Billionen

Werbegebote pro Monat und hat eine weltweite Infrastruktur aufgebaut, um die

Monetarisierung und Steuerung der Werbeinhalte von Verlagen zu fördern. Seit

2006 hat die Schwerpunktsetzung von PubMatic auf Innovationen im Bereich Daten

und Technologie den Aufschwung der programmgesteuerten Branche als Ganzes

angetrieben. PubMatic hat seinen Firmensitz in Redwood City, Kalifornien (USA)

und betreibt weltweit 13 Niederlassungen sowie sechs Rechenzentren.

PubMatic ist eine eingetragene Marke von PubMatic, Inc. Andere Marken sind

Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Kontakt bei PubMatic:

Roger Williams

VP, International Marketing

roger.williams@pubmatic.com

Über Ringier Romania

Ringier Romania wurde 1992 gegründet und ist die größte Verlagsgruppe Rumäniens

sowie ein wichtiger Akteur auf dem lokalen Medienmarkt. Ringier Romania ist der

offizielle lokale Repräsentant des größten international tätigen Schweizer

Medienunternehmens Ringier AG, das dafür bekannt ist, dass es seit mehr als 180

Jahren für das weltweit einflussreichste Publikum qualitativ höchstwertige

Inhalte produziert. Das Unternehmen gibt über 120 Zeitungen und Zeitschriften

(Print & Digital) heraus, produziert Video, Web sowie mobile Plattformen und

zieht Tausende von Verbrauchern an. Das Portfolio des Unternehmens umfasst

einige der bekanntesten Titel in den lokalen Medien, wie zum Beispiel:

Libertatea, Noizz, ELLE, Viva!, Unica, Avantaje, Glamour, Revista Psychologies,

eJobs, We are HR und Imobiliare. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

unsere Website Ringier.ro oder folgen Sie Ringier Romania auf Facebook.

Kontakt bei Ringier Romania:

Marina Sarmaniuc

Marketing & PR

marina.sarmaniuc@ringier.ro

