GNW-News: SOLUTIONS 30 und DXC unterzeichnen strategische Partnerschaft in Italien

SOLUTIONS 30 und DXC unterzeichnen strategische Partnerschaft in Italien

* Gründung zweier neuer Unternehmen: "Business Solutions Italia" und "Business

Remote Solutions Italia"

* Partnerschaft mit 30-Millionen-Euro-Vertrag über fünf Jahre

SOLUTIONS 30 Italia, führender Anbieter von Lösungen für neue Technologien und

verbundene Objekte in Italien, gab heute bekannt, dass eine strategische

Kooperationsvereinbarung mit DXC Technology Italia unterzeichnet wurde, einem

Dienstleistungsunternehmen, das aus der Fusion von CSC und Hewlett-Packard's

Enterprise Services Division hervorgegangen ist. Gegenstand der Vereinbarung ist

das Angebot lokaler digitaler Dienstleistungen. Die Vereinbarung ermöglicht es,

Dienstleistungen mit einem signifikanten Mehrwert anzubieten, die auf

innovativen Lösungen, bewährten Prozessen und Größenvorteilen in Verbindung mit

Synergien zwischen den Aktivitäten der beiden Gruppen basieren. SOLUTIONS 30

verstärkt damit seine Präsenz in Italien.

DXC Technology (DXC: NYSE) ist eine führende internationale IT-

Dienstleistungsgruppe, die sich der Unterstützung von Unternehmen bei der

Einführung von Innovationen verschrieben hat. Entstanden aus dem Zusammenschluss

von CSC und dem Geschäftsbereich Enterprise Services von Hewlett-Packard hat die

Gruppe heute rund 6.000 Kunden in 70 Ländern. Dank eines umfangreichen

Technologie-Know-hows, seiner Mitarbeiter und eines flächendeckenden

Partnernetzwerks ist DXC in der Lage, ein breites Spektrum an Dienstleistungen

und IT-Lösungen der nächsten Generation anzubieten.

Die Integration der Aktivitäten von DXC festigt die führende Marktstellung von

SOLUTIONS 30 als Partner für IT-Servicelösungen für Unternehmen in Italien.

SOLUTIONS 30 verstärkt seine Marktstellung mit Technikern, die über eine

langjährige Erfahrung in einer Vielzahl von Support-Aktivitäten verfügen. Für

den Konzern ergibt sich daraus ein starker Wachstumshebel. Die beiden neu

gegründeten Einheiten sind in der Beratung und Betreuung verschiedener

Kundengruppen tätig und verfügen über eine hohe Kompetenz in Servicecentern

("Service Desk").

"Im Rahmen dieser Vereinbarung hat SOLUTIONS 30 mit DXC einen Fünfjahresvertrag

über 30 Mio. EUR für das Management der Service-Aktivitäten für Großkunden

abgeschlossen. Diese Kunden werden zukünftig von den beiden neuen

Tochtergesellschaften Business Solutions Italia und Business Remote Solutions

Italia betreut", erklärt Ruggero Fortis, Generaldirektor von Solutions 30 Italy,

und sagt weiter: "SOLUTIONS 30 überträgt damit sein französisches Modell auf

neue Märkte im Ausland und festigt seine Präsenz bei führenden Konzernen, mit

dem Ziel, diese bei ihren Outsourcing-Aktivitäten zu unterstützen und ihre

digitale Transformation zu begleiten."

Die SOLUTIONS 30-Gruppe wird ihre selektive Akquisitionsstrategie fortsetzen und

in allen Ländern, in denen sie tätig ist, nach externen Wachstumsmöglichkeiten

suchen, um ihre Position als europäischer Marktführer weiter zu stärken.

Über SOLUTIONS 30

SOLUTIONS 30 (vormals PC30) ist der führende Lösungsanbieter für neue digitale

Technologien in Europa. Ziel von SOLUTIONS 30 ist es, sowohl Privatpersonen als

auch Geschäftskunden einen Zugang zu technologischen Neuerungen zu ermöglichen,

die unser tägliches Leben verändern: Gestern die Informatik und das Internet,

heute digitale Lösungen, morgen Technologien, die die Welt in Echtzeit

vernetzen. Seit seiner Gründung hat SOLUTIONS 30 über ein dichtes und

kundennahes Netzwerk aus rund 6.000 Technikern mehr als 10 Millionen Einsätze

durchgeführt. Mit seinen Dienstleistungen ist SOLUTIONS 30 in Frankreich,

Italien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Spanien präsent.

Das Kapital von SOLUTIONS 30 gliedert sich in 24 179 812 Aktien, die mit

gleichem Nominalbetrag und Stimmrechtsanteil ausgestattet sind.

SOLUTIONS 30 SE ist an der Euronext Growth notiert (ISIN FR0013188844, Kürzel

ALS30) und für den französischen Aktiensparplan (PEA) für kleine und mittelgroße

Unternehmen (KMU) qualifiziert.

Darüber hinaus werden die Aktien von SOLUTIONS 30 auf der elektronischen

Handelsplattform XETRA und an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN

FR0013188844, Kürzel 30L2) gehandelt.

Indizes, in denen die Aktie von SOLUTIONS 30 aufgenommen wurde: MSCI Europe

Small Cap | Tech40 | CAC PME.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.solutions30.com.

