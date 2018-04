GNW-News: Sigma Designs liefert das 100-millionste Z-Wave-Chipsatzmodul aus

Sigma Designs liefert das 100-millionste Z-Wave-Chipsatzmodul aus

Marktdynamik erreicht ein Allzeithoch - Z-Wave dominiert den Markt für Smart

Home-Technologie mit 100 Mio. ausgelieferten Geräten

Fremont (USA) - 12. April 2018 - Sigma Designs® (NASDAQ: SIGM), ein führender

Anbieter von intelligenten Ein-Chip-Lösungen (System-on-Chip, SoC) für vernetzte

IoT-Geräte im Bereich der intelligenten Haustechnik, ist erfreut, bekannt geben

zu können, dass seit Beginn der Produktion insgesamt 100 Millionen Z-Wave-Module

auf dem Markt für Smart Home-Technologie ausgeliefert worden sind. Inzwischen

liefern Hunderte von Kunden über 2.400 untereinander kompatible Z-Wave-Geräte

aus. Sigma Designs freut sich daher hervorheben zu können, dass der Empfänger

des 100-millionsten Moduls der Smart Home-Dienstleistungsanbieter Vivint Smart

Home, ein langjähriger Kunde von Sigma Designs, ist.

Dienstleistungen wie z. B. professionell überwachte Sicherheit treiben den Smart

Home-Markt derzeit an. Da die Z-Wave-Technologie in diesem Bereich eine

Marktdurchdringung von über

90 Prozent erreicht, ist es nicht verwunderlich, dass das 100-millionste Z-Wave-

Modul an Vivint ausgeliefert wurde, einen führenden Anbieter von

Dienstleistungen im Smart Home-Bereich. Vivint war der erste

Dienstleistungsanbieter, der Z-Wave als Haussteuerungstechnologie in seinen

Bedieneinheiten nutzte und zertifizierte Z-Wave-Geräte als Teil eines Smart

Home-Systems von Vivint auslieferte, um seinen Kunden eine noch nie dagewesene

Unbesorgtheit und Kontrolle über ihr gesamtes Haus bieten zu können.

"Wir sind jedem einzelnen unserer Kunden dankbar - darunter einige der größten

Dienstleistungsanbieter und Hersteller im Bereich Smart Home und Sicherheit -,

die Z-Wave über die Jahre hinweg unterstützt haben und die Annahme des Standards

auf dem Markt vorangetrieben haben. Dies hat dazu geführt, dass wir den

Meilenstein von 100 Millionen ausgelieferten Z-Wave-Modulen erreichen konnten",

sagte Raoul Wijgergangs, VP des Geschäftsbereichs Z-Wave bei Sigma Designs, Inc.

"Wir sind außerordentlich erfreut, Vivint als denjenigen Kunden bekanntgeben zu

dürfen, der die 100-millionste Einheit bestellt hat. Als Dienstleister mit der

längsten Kundenbeziehung und Innovator auf dem Markt für intelligente

Haustechnik und Sicherheit hat Vivint Haussicherheits- und -automationspakete

entwickelt, die die Sicherheit und den Komfort für den Konsumenten von heute

erhöhen."

"Z-Wave ermöglicht es uns, unseren Kunden ein integriertes Smart Home-System

anzubieten. So können sie Ihr Haus über eine Bedieneinheit, eine einzige mobile

App oder mithilfe von Sprachbefehlen steuern", sagte Jim Nye, Chief Product

Operations Officer bei Vivint Smart Home. "Wir fühlen uns geehrt, der Empfänger

des 100-millionsten Z-Wave-Moduls zu sein und sind begeistert darüber, dass das

Ökosystem einen so großen Marktanteil erobert hat."

Über Sigma Designs

Sigma Designs, Inc. (NASDAQ: SIGM) ist ein weltweit führendes Unternehmen im

Bereich Smart-Home-Konvergenz. Das Unternehmen entwickelt und produziert die

wesentlichen Halbleitertechnologien für das Internet der Dinge (Internet of

Things, IoT), die in Smart Home-Geräten zum Einsatz kommen. Weitere

Informationen über Sigma Designs erhalten Sie unter www.sigmadesigns.com.

Über Z-Wave

Die Z-Wave®-Technologie ist ein offener, international anerkannter ITU-Standard

(G.9959). Heute ist Z-Wave® die führende drahtlose Technologie zur Steuerung von

Smart Homes auf dem Markt - mit über 2.400 zertifizierten vollständig

kompatiblen Produkten weltweit. Der Standard, der durch die Z-Wave Allianz

vertreten und von mehr als 700 Unternehmen weltweit unterstützt wird, ist ein

Schlüsselelement intelligenter Lösungen für Haussicherheits-, Energie-,

Gastgewerbe- und Büro-Anwendungen sowie in Anwendungen für Kleingewerbe.

Z-Wave(®) ist ein eingetragenes Warenzeichen von Sigma Designs (NASDAQ SIGM) und

seiner Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Über Vivint Smart Home

Vivint Smart Home ist ein führender Anbieter von Smart Home-Systemen in

Nordamerika. Vivint bietet ein integriertes Smart Home-System mit

Beratungsgesprächen zu Hause, professioneller Montage und Unterstützung durch

die Smart Home-Profis des Unternehmens an. Darüber hinaus sind sowohl

Kundendienst als auch Überwachungsdienste rund um die Uhr an sieben Tagen in der

Woche verfügbar. Vivint setzt sich dafür ein, die Erfahrungen mit intelligenten

Produkten und Dienstleistungen zu Hause neu zu definieren und verfügt über einen

Kundenstamm von mehr als einer Million Kunden. J. D. Power hat Vivint Smart Home

für die "höchste Kundenzufriedenheit mit Haussicherheitssystemen" ausgezeichnet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vivint.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 sowie von Abschnitt 21E des Securities

and Exchange Act von 1934, einschließlich Aussagen über die Vorteile der

Mitgliedschaft in der Z-Wave-Allianz, die Vorteile der Nutzung von Z-Wave in

Produktangeboten, darunter die Vorteile bestimmter erweiterter Funktionen der Z-

Wave-Geräte. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich aufgrund verschiedener

Faktoren und Unsicherheiten wesentlich unterscheiden, einschließlich, jedoch

nicht beschränkt auf die Akzeptanz der Z-Wave-Allianz (einschließlich der

Vorteile der Mitgliedschaft) und der Z-Wave-Technologie durch den Verbraucher

und Kunden in den entsprechenden Regionen, der Fähigkeit der Z-Wave-Allianz, mit

ähnlichen Allianzen in der Branche zu konkurrieren, der Fähigkeit der Z-Wave-

Technologie, mit anderen Technologien oder verwandten Produkten auf dem Markt zu

konkurrieren, sofern vorhanden, sowie anderer Risiken, die von Zeit zu Zeit in

den Berichten der Mitglieder der Z-Wave-Allianz an die Securities and Exchange

Commission genau beschrieben sind. Die Leser sollten sich nicht übermäßig auf

diese zukunftsbezogenen Aussagen verlassen, die nur zum Datum dieser

Pressemitteilung gelten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, das Ergebnis

möglicher Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu

veröffentlichen oder anderweitig weiterzugeben, um nach dem Datum dieser

Pressemitteilung eingetretene Ereignisse oder das Eintreten von unerwarteten

Ereignissen widerzuspiegeln.

Medienkontakte:

Mary Miller

Sigma Designs

+1-510-897-1069

Mary_Miller@sigmadesigns.com

Alexandra Crabb

Caster Communications

+1-401-792-7080

alex@castercomm.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/f75fee48-9ead-48bb-

b633-8fe65422d46a

