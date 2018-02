GNW-News: Spark Therapeutics nimmt im März an mehreren Konferenzen teil

Spark Therapeutics nimmt im März an mehreren Konferenzen teil

PHILADELPHIA, 23. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spark Therapeutics

(NASDAQ:ONCE), ein voll integriertes Gentherapie-Unternehmen, das sich der

Herausforderung in Bezug auf die Unvermeidbarkeit genetischer Krankheiten

verschrieben hat, gab heute bekannt, dass Arlene V. Drack, M.D.,

außerordentliche Professorin für ophthalmologische Genetik an der University of

Iowa, auf der Jahrestagung der American Association for Pediatric Ophthalmology

and Strabismus (AAPOS) am Donnerstag, dem 22. März, um 8:45 Uhr EST im

Washington Hilton Hotel in Washington, D.C., unter dem Titel "Year 3 Results and

Age-Stratified Analyses for a Phase 3 Trial of Voretigene Neparvovec in RPE65

Mutation-associated Inherited Retinal Disease" eine neue, altersstratifizierte

Analyse von Phase-3-Daten zu Voretigene Neparvovec vorstellen wird.

Darüber hinaus wird die Unternehmensleitung auf den folgenden geschäftlichen

oder wissenschaftlichen Konferenzen vertreten sein:

* Jeffrey D. Marrazzo, Chief Executive Officer, wird am Donnerstag, dem 1.

März, im Rahmen des Rare Disease Day, einer Veranstaltung der National

Institutes of Health (NIH), um 13:15 Uhr EST an einer Podiumsdiskussion über

Gentherapie teilnehmen, die im Masur Auditorium in Gebäude 10 auf dem

Hauptcampus des NIH in Bethesda, Maryland, stattfindet.

* Katherine A. High, M.D., Präsidentin und Leiterin der Abteilung für

Forschung und Entwicklung, wird am Donnerstag, dem 8. März, um 9:15 Uhr PST

im Marriott Marquis in San Diego auf der 2018 Thrombosis and Hemostasis

Summit of North America (THSNA 2018) zum Thema "Contemporary Gene Therapy in

Hemostasis and Thrombosis" vortragen.

* Jeffrey D. Marrazzo, Chief Executive Officer, wird am Mittwoch, dem 14.

März, um 11:15 Uhr EST im Rahmen der 15. Annual Global Business Conference

der Global Philadelphia Association im LeBow College of Business der Drexel

University in Philadelphia an einem Kamingespräch teilnehmen.

Spark Therapeutics wird außerdem an den folgenden Investorenkonferenzen

teilnehmen:

* Jeffrey D. Marrazzo, Chief Executive Officer, wird am Montag, dem 12. März,

um 16:10 Uhr EST im Boston Marriott Copley Place in Boston bei der 38.

Annual Healthcare Conference von Cowen and Company eine Präsentation geben.

Eine Live-Übertragung der Präsentation von Marrazzo finden Sie unter

http://wsw.com/webcast/cowen46/once/.

* Das Management des Unternehmens wird am Donnerstag, dem 15. März, im Rahmen

der Barclays Capital Global Healthcare Conference im Loews Miami Beach Hotel

in Miami eine Präsentation geben. Die Präsentation ist für 13:35 Uhr EST

geplant.

Über Spark Therapeutics

Bei Spark Therapeutics, einem voll integrierten Unternehmen, das sich der

Erforschung, Entwicklung und Bereitstellung von Gentherapien verschrieben hat,

stellen wir die Unvermeidbarkeit genetisch bedingter Krankheiten wie Blindheit,

Hämophilie und neurodegenerative Erkrankungen in Frage. Wir haben unsere

Technologie erfolgreich in der ersten von der FDA zugelassenen Gentherapie in

den USA für eine genetische Erkrankung angewendet und haben derzeit drei

Programme in klinischen Studien, darunter Produktkandidaten, die

vielversprechende frühe Ergebnisse bei Patienten mit Hämophilie gezeigt

haben. Bei Spark sehen wir den Weg in eine Welt, in der kein Leben durch eine

genetische Krankheit eingeschränkt wird. Weitere Informationen erhalten Sie

unter www.sparktx.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Investorenkontakt: Pressekontakt:

Ryan Asay Monique da Silva

Ryan.asay@sparktx.com Monique.dasilva@sparktx.com

(215) 239-6424 (215) 282-7470

