GNW-News: Super B und Lithium Werks unterzeichnen strategische mehrjährige Liefervereinbarung für Zellen, um der steigenden Nachfrage nach Lithium-Akkus nach...

Super B und Lithium Werks unterzeichnen strategische mehrjährige Liefervereinbarung für Zellen, um der steigenden Nachfrage nach Lithium-Akkus nachzukommen

HENGELO (Niederlande), 29. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Spezialist für

Lithium-Akkus Super B (www.super-b.com) und der Anbieter von Batteriezellen

Lithium Werks B.V. (www.lithiumwerks.com) haben eine mehrjährige Vereinbarung

unterzeichnet, die die weltweite Versorgung von Kunden auf der ganzen Welt mit

Lithium-Ionen-Akkus sicherstellt.

Gemäß der Vereinbarung wird Lithium Werks, eine schnell wachsende Gruppe, die

Lithium-Akkus und tragbare Stromversorgungslösungen anbietet, die

kontinuierliche Versorgung mit qualitativ hochwertigen Lithium Werks

Nanophosphate(TM)-Zellen erhöhen, während Super B als Reaktion auf die steigende

Nachfrage nach Lithium-Ionen-Akkus die Expansion der Aktivitäten des

Unternehmens fortsetzt.

"Führende Unternehmen in Branchen wie der Allgemeinen und der

Automobilindustrie, dem Schiffbau und im Bereich der erneuerbaren Energien

werden bereits von Super B beliefert - und ihr Bedarf an batteriebetriebenen

Lösungen wächst stetig. Wir freuen uns darauf, Super B dabei zu unterstützen,

diese rasant steigende Nachfrage nach Lithium-Akkus zu befriedigen," sagte T.

Joseph Fisher III, CEO und Mitbegründer von Lithium Werks.

""Ich war und bin beeindruckt von der Fähigkeit von Super B, in den letzten

Jahren so schnell zu expandieren - und auch vom Anspruch des Unternehmens, in

den kommenden Jahren noch schneller zu wachsen. Wir erwarten, dass sich die

Unternehmensgröße von Super B noch einige Zeit lang jedes Jahr verdoppeln wird,

und ich freue mich sagen zu können, dass Lithium Werks mit Super B einen starken

strategischen Partner gefunden hat," sagte Herr Fisher.

"Wir sind erfreut darüber, im Rahmen dieser langfristigen strategischen

Partnerschaft mit Super B zu kooperieren, denn die Produkte und Innovationen des

Unternehmens passen perfekt zu unseren unternehmenseigenen patentierten

zylindrischen Nanophosphate(TM)-Zellen", sagte Herr Fisher.

Henk Kleef, CEO von Super B, sagte, dass die Kunden des Unternehmens von der

Vereinbarung profitieren würden.

"Diese langfristige Liefervereinbarung für qualitativ hochwertige Zellen von

einem wirklich weltweit tätigen Unternehmen wie Lithium Werks wird unsere

Möglichkeiten weiter stärken, unsere Kapazitäten auszubauen und die fast

unersättliche Nachfrage unserer Kunden nach unseren Lithium-Akku-Lösungen in den

kommenden Jahren zu befriedigen," sagte Herr Kleef.

"Lithium Werks, ein Unternehmen, das einen guten Ruf als Anbieter von

Lithumeisenphosphatzellen, Modulen und skalierbaren Energiesystemen hat, ist ein

idealer Partner für uns, um unseren Kunden weiterhin langlebige, sichere und

zuverlässige Energielösungen anbieten zu können", sagte Herr Kleef.

Sowohl Super B als auch Lithium Werks haben sich auf die Lithiumeisenphosphat-

Technologie spezialisiert, eine Lithium-Ionen-Chemie, die hohe thermale und

chemische Stabilität bietet und als die sicherste Lithium-Ionen-Technologie

angesehen wird, die heute verfügbar ist. Die strategische Kooperation baut auf

einer bestehenden Geschäftsbeziehung auf, die nun noch stärker geworden ist.

___________________________

Über Super B

Super B genießt im Markt ein hohes Ansehen als Entwickler und Hersteller von

einzigartigen Lithium-Akkus im High-End-Bereich für verschiedene Branchen und

Anwendungen. Verschiedene führende Hersteller und Kunden in Märkten wie der

Automobilbranche, der Wohnmobilbranche, der Motorradbranche, dem Schiffbau und

der Herstellung von USV setzen auf die innovativen und zuverlässigen Lithium-

Akku-Lösungen von Super B. Die Lösungen von Super B werden in Hengelo in den

Niederlanden entwickelt und hergestellt. Darüber hinaus verfügt Super B über

weltweite regionale Vertriebs-/Kundendienstzentren.

Über Lithium Werks

Lithium Werks ist ein schnell wachsendes, weltweit tätiges Unternehmen für

Lithium-Ionen-Akkus mit Produktionsstätten in China und Büros in den USA, den

Niederlanden, Nordirland, Großbritannien und Norwegen. Lithium Werks bietet

Zellen, Module und Batteriemanagementsysteme für Märkte wie den

Materialtransport, stationäre Energiespeicher, die Medizinbranche und die

Handelsschifffahrt an.

Medienkontakte:

Lithium Werks Presse-/Medienarbeit Telefon +44 (0) 28 9084 5411

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Lithium Werks via GlobeNewswire

http://lithiumwerks.com/