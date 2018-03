GNW-News: TrueCommerce kündigt Remote-Warehouse-Integration für Microsoft Dynamics NAV an

TrueCommerce kündigt Remote-Warehouse-Integration für Microsoft Dynamics NAV an

TrueCommerce-Lösung bietet erweiterte Lieferkettenintegration für die Dynamics-

NAV-Community

PITTSBURGH, 1. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, ein globaler Anbieter

von Konnektivitäts- und Integrationslösungen für Handelspartner, kündigte heute

die Verfügbarkeit seiner Remote-Warehouse-Integration für Microsoft Dynamics NAV

an, die NAV-Benutzern den Zugang zu dessen Remote-Warehouse und 3PL-Anbietern

(3(rd) Party Logistics) ermöglicht. Die in die native Dynamics-NAV-Plattform

integrierte TrueCommerce-Lösung bietet eine direkte Verbindung mit dem globalen

Commerce-Netzwerk von TrueCommerce und sofortigen Zugang zu einer großen

Community vernetzter 3PL-Unternehmen.

"Das Tempo des Fulfillments erfordert heute eine viel tiefere Ebene der

Lieferkettenintegration", sagte Ross Elliott, President von TrueCommerce.

"Unsere Kunden äußern immer wieder den Wunsch, sich mit einer viel größeren

Gruppe von Teilnehmern der Lieferkette integrieren zu können, während sie viel

breitere Informationen mit nahezu Echtzeit-Erwartungen austauschen möchten."

"Für NAV-Benutzer, die Vertriebsabläufe auslagern, verbindet TrueCommerce

nahtlos Fulfillment-Interaktionen mit 3PL-Partnern, was zu einem viel tieferen

Grad an Integration, Automatisierung und Fulfillment-Genauigkeit führt."

Die Warehouse-Integration für Microsoft Dynamics NAV von TrueCommerce bietet

folgende Vorteile:

* Warehouse-Versandaufträge können für einzelne oder mehrere Drittlager

generiert werden, sobald der Kundenauftrag freigegeben wird.

* Die Funktion der Warehouse-Versandanweisungen beinhaltet Erweiterungen für

die Verarbeitung von Karton-, Paletten- und Tracking-Informationen sowie die

Möglichkeit, Verkaufslieferungen in NAV zu erstellen.

* Warehouse-Versandanweisungen setzen die Verkaufstransaktion um und

generieren zudem optional automatisch die von den Handelspartnern benötigten

Versandanzeigen.

* Integrierte Alarme und konfigurierbare Regeln für den Umgang mit

Mengenengpässen und Überversendungen

* Unterstützung für Serien- und Chargennummern bei der Artikelverfolgung von

NAV, die in den Warehouse-Versandaufträgen, -Versandanweisungen und

Versandanzeigen enthalten sind

Die Cloud-basierte Plattform von TrueCommerce erweitert die digitale

Transformation über Dynamics NAV hinaus, indem Commerce- und Fulfillment-

Interaktionen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg direkt mit Dynamics

NAV integriert sind. TrueCommerce bietet den Benutzern von Dynamics NAV eine

komplette Managed-Service-Lösung einschließlich Konnektivität, EDI-Compliance

und Onboarding der Handels-Community. Der einzigartige Ansatz von TrueCommerce

sorgt für die niedrigsten Gesamtbetriebskosten. Dadurch entfällt die

Notwendigkeit komplexer Middleware-Software und Dynamics-NAV-Anpassungen,

während sich gleichzeitig die Abhängigkeit von spezialisierten EDI- und

Integrationsressourcen verringert.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite EDI-Integration für Microsoft

Dynamics NAV.

Über TrueCommerce

TrueCommerce revolutioniert die Konnektivität, Sichtbarkeit und Zusammenarbeit

von Handelspartnern, indem es Lieferanten, Einzelhandelszentrallager und

Endverbraucher in einem globalen Handelsnetzwerk miteinander verbindet.

Mit unseren flexiblen, integrierten und vollständig gemanagten Servicelösungen

können sich Kunden jeder Größe problemlos mit jedem Handelspartner verbinden und

zusammenarbeiten und dabei die beruhigende Sicherheit einer bewährten Service-

Plattform genießen, die zuverlässig hunderte Millionen von Transaktionen pro

Jahr abwickelt, ohne dass eine Interaktion des Kunden erforderlich ist.

Von der Fabrik bis zum Lager, vom Distributor bis zum Ladenlokal - mit dem

umfassendsten Handelsnetzwerk der Welt erreichen Sie ein neues Niveau an

Geschäftskonnektivität und -leistung.

TrueCommerce: Connect. Integrate. Accelerate.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.truecommerce.com.

Ansprechpartner:

Yegor Kuznetsov

+ 1-703-209-0167

Yegor.Kuznetsov@truecommerce.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: TrueCommerce via GlobeNewswire

https://www.datalliance.com/