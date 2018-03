GNW-News: YPO kündigt Spitzenveranstaltungen während der YPO Innovation Week 2018 an

YPO kündigt Spitzenveranstaltungen während der YPO Innovation Week 2018 an

Die zum dritten Mal stattfindende weltweite jährliche Veranstaltung soll

Wirtschaftsführer dazu inspirieren, Innovationen anzunehmen und

Branchenpraktiken zu verändern

DALLAS (USA), 21. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zum dritten Mal in Folge wird

YPO Gastgeber der jährlich stattfindenden Innovation Week sein, einer Reihe von

mehr als 50 Veranstaltungen auf der ganzen Welt, die die dynamischsten

Innovatoren zusammenbringen soll, um sich zu vernetzen, konventionelle

Denkweisen auf den Kopf zu stellen und inspiriert von praktisch umsetzbaren

Erkenntnisse wieder nach Hause zurückzukehren.

YPO, der weltweit wichtigste Verband für leitende Führungskräfte, wird in der

Woche vom 7.-11. Mai 2018 weltweit bedeutende Innovationsveranstaltungen

organisieren, von Sydney in Australien bis nach London in England, von Tel Aviv

in Israel bis nach New York in den USA, von Santo Domingo in der Dominikanischen

Republik bis nach Palo Alto in den USA und Nairobi in Kenia usw.

Das Ziel der YPO Innovation Week ist, mithilfe von Spitzenveranstaltungen,

interaktiven Live-Videocasts und Livestream-Events in mehr als 30 Ländern

Innovation und Transformation über ein breites Spektrum von Branchen und

Sektoren hinweg voranzutreiben. Wirtschaftsführer und Vordenker beteiligen sich

an einem einwöchigen Forum, im Rahmen dessen über die wichtigsten Innovationen

gesprochen wird, von denen Unternehmen heute betroffen sind, darunter zum

Beispiel erweiterte und virtuelle Realität, Fahrzeugtechnologie, digitale

Bildgebung, Wearables (tragbare Geräte), Smart-Home-Technologie, Sensoren und

mehr.

"Für uns als Wirtschaftsführer muss Innovation eine kulturelle Denkweise sein,

die auf allen Ebenen eines Unternehmens praktiziert wird", sagte der Vorsitzende

des Organisationskomitees der YPO Innovation Week, Keith Alper, Gründer und CEO

von Geniecast. "Der Schwerpunkt der YPO Innovation Week liegt darauf, wie man

innovative Ideen praktisch umsetzen kann. Dazu wird eine 360-Grad-Umgebung für

Mitglieder geschaffen, in der sie voneinander, von wegweisenden globalen

Innovatoren und von den innovativsten Unternehmen der Welt lernen können.

Zu den Höhepunkten gehören:

* Real Estate Roundtable Latin America - Santo Domingo, Dominikanische

Republik; 6.-8. Mai 2018

Diese Diskussionsrunde zu Immobilien in Lateinamerika soll herausfinden,

welche die Erfolgsfaktoren mit Bezug auf Immobilien in der Dominikanischen

Republik und im gesamten lateinamerikanischen Raum sind. Dazu gehören auch

Geschäftschancen in Brasilien, Mexiko und Kolumbien. Darüber hinaus

konzentriert sich die Veranstaltungen auf die neuesten Trends im Bereich des

digitalen Marketings und darauf, wie Dienstleistungen, Produkte, Prozesse

und Geschäfte mit Hinblick auf den digitalen Wandel bei

Immobilieninitiativen neu erfunden werden.

* Angels and Unicorns - Sydney, Australien; 7. Maí 2018

Die Spitzenveranstaltung, die Australiens Beitrag zur Innovation Week

ausmacht, trägt übersetzt den Titel "Engel und Einhörner" und bietet tiefe

Einblicke in die Welt der Innovation und Technologie. Hier werden die besten

Möglichkeiten erörtert, um in die Einhörner von morgen zu investieren. Im

Rahmen der Veranstaltung "Engel und Einhörner" finden auch

Podiumsdiskussionen mit den erfolgversprechendsten Startups und

erfolgreichsten Wagniskapitalgebern statt.

* Silicon Valley Summit - Palo Alto, Kalifornien, USA; 7.-9. Mai 2018

Zwei Tage lang wird der Silicon Valley Summit tief in transformative

Technologien wie Kryptowährungen, Cybersicherheit und autonomen Transport

eintauchen - und das am absoluten Knotenpunkt moderner Erfindungen. Dieser

Gipfel bietet einen noch nie dagewesenen Zugang zu Spitzenforschung und

zukunftsweisender Entwicklung, die die ambitioniertesten und innovativsten

Projekte auf der Welt vorantreiben.

* Global FinTech Summit - London, England; 8.-9. Mai 2018

Der Global FinTech Summit beschäftigt sich mit den neuesten disruptiven

Innovationen und Chancen in der Fintech-Landschaft - unter anderem mit der

Blockchain, Bitcoin und robotergestützter Beratung bei Online-

Bezahlvorgängen, Crowdfunding, P2P-Krediten und Private Equity. Im Rahmen

der Veranstaltung finden auch Grundsatzvorträge zum Brexit und seinen

Auswirkungen auf die Fintech-Branche statt.

* Africa Ignite 2018: Innovation and Disruption - Nairobi, Kenia; 8.-10. Mai

2018

Africa Ignite beschäftigt sich damit, wie Wirtschaftsführer mit den

Möglichkeiten und Herausforderungen in Afrika umgehen und wie Afrikas

grenzenloser Innovationsgeist das Leben auf dem Kontinent und darüber hinaus

verbessert.

* InnovNation: Israel Innovation Experience 2018 - Tel Aviv, Israel; 8.-10.

Mai 2018

Israel ist als führender Global Player in den Bereichen Innovation, F&E und

Unternehmertum anerkannt - hier befindet sich die größte Anzahl von Startups

auf der ganzen Welt. Die Veranstaltung "InnovNation" beschäftigt sich mit

für Israel einzigartigen Fortschritten in Bereichen wie Software,

Sicherheit, Cybersicherheit, Mobilität, Nahrungsmittel, Soziales,

Menschlichkeit, erneuerbare Energien, Wasser , Biotechnologie, medizinische

Innovationen usw.

* World Technology Summit 2018: What's the Future? - New York, USA; 8.-10.

Mai 2018

Unter dem Titel "What's the Future?" (Wie sieht die Zukunft aus?) wird der

World Technology Summit beeindruckende Fortschritte aufzeigen, die einige

der erfolgversprechendsten Technologieschmieden in New York City machen

konnten. Es bieten sich auch Möglichkeiten dazu, Entwickler zu treffen, die

die nächste Generation von disruptiven Innovationen in den Bereichen

Gesundheit, Finanzen, Bildung, Marketing und Soziales entwickeln.

* Auto Tech Summit - Palo Alto, Kalifornien, USA; 9.-11. May 2018

Diese Auftaktveranstaltung beschäftigt sich mit den neuesten Innovationen

und disruptiven Technologien in der Automobilbranche. Sie erlaubt Einblicke

darin, wie die Transformation der Branche sich entwickeln wird und wie

Unternehmen diese Entwicklungen am besten übernehmen und sich daran anpassen

können.

Die YPO Innovation Week gibt Wirtschaftsführern, die Mitglied der YPO sind,

Möglichkeiten, sich weiterzubilden und zu vernetzen, um Innovationen in ihre

Unternehmen hereinzutragen, strategische Partnerschaften zu bilden und sowohl

ihre Unternehmen als auch die Städte und Gemeinden, in denen sie aktiv sind,

positiv zu beeinflussen. YPO-Mitglieder können neue Partnerschaften mit Bezug

auf Innovation gewinnbringend nutzen, Innovation im Mittelpunkt ihrer

Unternehmenskultur verankern und Ideen in praktisch umsetzbare Pläne umwandeln.

Die YPO Innovation Week ist zu einer globalen Bühne geworden, auf der

Innovationen der nächsten Generation willkommen geheißen und die neuesten Trends

in Sachen Innovation übernommen werden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website zur IPO Innovation Week.

ÜBER YPO

Der weltweit wichtigste Verband für leitende Führungskräfte.

YPO ist die globale Plattform für leitende Führungskräfte, auf der sie sich

engagieren, lernen und entwickeln können. Die Mitglieder von YPO nutzen das

Wissen, den Einfluss und das Vertrauen der einflussreichsten und innovativsten

Unternehmensleiter der ganzen Welt, um Auswirkungen auf das Geschäft, die

Persönlichkeit, Familie und die Gemeinschaft zu erzeugen.

Heute nutzen mehr als 25.000 Mitglieder in 130 Ländern und über verschiedene

Branchen und Unternehmensarten hinweg die Vorteile von YPO. Insgesamt

beschäftigen die Unternehmen der Mitglieder von YPO mehr als 16 Millionen

Menschen und erzielen einen Jahresumsatz in Höhe von 6 Billiarden US-Dollar.

Führung. Lernen. Ein Leben lang. Weitere Informationen erhalten Sie

unter YPO.org.

Kontakt:

YPO

Linda Fisk

Büro: +1 972 629 7305 (Vereinigte Staaten)

Mobil: +1 972 207 4298

press@ypo.org

