GTAI: Folgen der US-Strafzölle überschaubar

BERLIN (Dow Jones)--Dank der Qualität ihrer Produkte kann die deutsche Stahl- und Aluminiumindustrie vergleichsweise gelassen auf die Verhängung von US-Strafzöllen gegen die EU blicken. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls die deutsche Außenhandelsgesellschaft Germany Trade and Invest (GTAI) in einem am Freitag veröffentlichten Papier.

Demnach setzten deutsche Stahl- und Aluminiumkocher 2017 weltweit Erzeugnisse im Wert von 23,3 Milliarden Euro ab. Davon seien 6 Prozent (1,4 Milliarden Euro) in die USA gegangen. Hierbei handele es sich vorrangig um Spezialstähle und -legierungen. "Diese sind aus Sicht der hochspezialisierten Abnehmer nur bedingt durch Produkte aus der US-Stahlindustrie ersetzbar", urteilt der für die USA zuständige GTAI-Experte Ulrich Umann. Am Ende hätten die Endverbraucher die Zollerhöhungen zu tragen.

In vielen deutschen Industrieerzeugnissen sei ein hoher Anteil an verarbeitetem Stahl und Aluminium enthalten, erklärte Umann. "Metalle in verarbeiteter Form unterliegen jedoch nicht den möglichen Einfuhrzollerhöhungen."

