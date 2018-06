GTI setzt auf 5G+KI für eine intelligente und vernetzte Welt

HONGKONG, 28. Juni 2018 /PRNewswire/ -- GTI Gipfel 2018 Shanghai, mit dem Thema „5G+AI, Go Intelligent and Connected", fand am 27. Juni während des Mobile World Congress Shanghai 2018 mit großem Erfolg statt. Vertreter von Regierungen, Unternehmen, Netzbetreibern, Fachleute und Partner nahmen an diesem Gipfel teil, um herauszufinden, wie 5G und KI die zukünftigen Innovationen fördern und eine intelligente und vernetzte Welt schaffen kann.

Herr Houlin Zhao, Generalsekretär der ITU, betont die Bedeutung der tiefgreifenden Integration von 5G und KI bei der Förderung des Fortschritts und der Verbesserung der Lebensqualität und Nachhaltigkeit auf unserem Planeten. ITU erwartet, dass GTI 2.0 seine wertvollen Erfahrungen in der 1.0-Phase nutzt und weiterhin als effektive Plattform die Partner aus der Telekommunikationsindustrie und den Industriezweigen für gemeinsame Innovationen in der 5G-Welt zusammenbringt.

Netzbetreiber und Anbieter forcieren aktiv die 5G-Entwicklung und erforschen 5G-Anwendungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit den Fachleuten, um den Weg in eine intelligente und vernetzte Welt zu ebnen.

„China Mobile will proaktiv mit dem neuen Trend der intelligenten Vernetzung mitgehen, die Big Connectivity-Strategie umsetzen und die Integration von 5G+KI fördern, um ein führender Anbieter im Bereich der digitalen Innovation zu werden", sagte Herr Shang Bing, Vorsitzender von China Mobile, während des Gipfels. „Dies wird durch den Aufbau einer erstklassigen Infrastruktur im Bereich Informationskommunikation, ein weltweit führendes 5G-Netzwerk, intelligente Betriebs- und Serviceleistungen mit 5G+KI und ein synergetisches digitales Win-Win-Ökosystem erreicht."

Herr Sunil Mittal Bharti, Vorsitzender von GSMA und Bharti Enterprise erklärte, dass die exponentielle Nachfrage nach Verbindungen, Datennutzung, vernetzten Geräten und Übergängen auf dem indischen Markt nur durch 5G gedeckt werden kann. Dafür sorgen ein Netzwerk mit maximaler Wiederverwendung von Altanlagen, leistungsfähige, betriebsbereite Geräte, das Digital India Program und ein Ökosystem mit Branchenvertikalen.

NTT Docomo verfolgt mit 5G und KI das Ziel, eine großartige Lebensqualität und eine industrielle Revolution zu realisieren. Durch sein offenes 5G Partnerprogramm und Studien hat Docomo Anwendungen in verschiedenen Bereichen erforscht und bedeutende Fortschritte bei der Fernsteuerung von Baumaschinen und medizinischen Ferndienstleistungen erzielt.

Verizon sprach über die Vielseitigkeit von 5G für verschiedene Szenarien und die Notwendigkeit, die nächste Innovationsplattform mit dem Fokus auf 5G-Standard, Bandbreite, Technologien und passive Infrastrukturen aufzubauen. Das Unternehmen stellte dabei fest, dass 5G-Innovation nur durch unsere Vorstellungskraft begrenzt ist.

Herr Borje Ekholm, Präsident und CEO von Ericsson, ist der Meinung, dass das 5G-Rennen bereits im Gange ist. Sind nun Anwendungsmöglichkeiten und Geschäftspotenziale definiert und Technologien für eine reibungslose Umsetzung verfügbar, wird 5G die Erwartungen der Verbraucher erfüllen, für große Fortschritte bei intelligenten Tools sorgen und Menschen viele neue Möglichkeiten eröffnen.

Fachleute erwarten, dass sich die Entwicklung der 5G- und KI-Technologie weiter beschleunigen und neue Möglichkeiten und Innovationsanwendungen in allen Bereichen der Gesellschaft mit sich bringen wird.

Herr Pan Weidong, VP und CFO der SDP Bank, hatte das Aufkommen innovativer Finanzdienstleistungen und neuer Geschäftsmodelle durch 5G+KI und branchenübergreifende Innovationen vorhergesagt Herr Li Zhengyu, VP von Baidu, erläuterte, wie die Aollo Open Plattform und 5G die Entwicklung eines neuen Ökosystems beim autonomen Fahren und intelligente Transportmethoden beschleunigen. Der Akademiker Markku Kulmala, Professor an der Universität Helsinki, sprach sich für die Vorteile von 5G im globalen Luftqualitätsnetzwerk aus, um eine kontinuierliche und umfassende Beobachtung zur Bekämpfung der globalen Luftverschmutzung zu gewährleisten. Frau Caroline Chan, VP von Intel, sprach über die zentrale Rolle von 5G bei der Realisierung des „Always Connected PC" für eine sich ständig weiterentwickelnde Benutzererfahrung.

„5G in China: die Unternehmensgeschichte", ein gemeinsamer Bericht von GTI und GSMA wurde auf dem Gipfel veröffentlicht. Mats Granryd, Generaldirektor der GSMA, wurde vom Moderator interviewt und bemerkte, dass der Bericht die Notwendigkeit eines positiven politischen Umfelds aufzeigt. Dadurch sollen Möglichkeiten für die Zusammenarbeit in der Branche gefördert und die Mobilfunkanbieter in die Lage versetzt werden, mit anderen Sektoren zusammenzuarbeiten und neue 5G-Dienste schneller einzuführen.

„GTI 5G S-Modul (Superior Universal Module): der industrielle Kooperationsplan" wurde gemeinsam von Herrn Li Zhengmao, EVP von China Mobile, und Vertretern von Anbie sowie industriellen und vertikalen Anbietern veröffentlicht, mit dem Ziel, die Anforderungen der Vertikalen an die 5G-Fähigkeit zu vereinheitlichen, die Anwendungsbarrieren zu senken und den Anwendungsbereich zu erweitern.

5G ist der wichtigste Faktor für innovative Dienste und Anwendungen in den nächsten Jahren, die unsere Gesellschaft und verschiedene Branchen in einer Weise verändern sollen, wie wir es noch nie zuvor erlebt haben. Wenn 5G auf KI (Künstliche Intelligenz) trifft, eine weitere revolutionäre Technologie, die in alle Aspekte unserer Gesellschaft eindringt, wird unsere Welt um viele weitere Möglichkeiten, Anregungen und Innovationen auf einer anderen Ebene bereichert. Auch in Zukunft wird die GTI gemeinsam mit Branchenpartnern eine effektive internationale Kooperationsplattform zur Förderung der 5G-Kommerzialisierung und gemeinsamen Innovation aufbauen.

Was ist GTI?

Die 2011 gegründete

Global TD-LTE Initiative (GTI)

widmet sich dem Aufbau eines robusten Ökosystems von TD-LTE, der Beschleunigung der Kommerzialisierung von TD-LTE und der Förderung der Konvergenz von LTE TDD und FDD. GTI 2.0 wurde im Zuge der Weiterentwicklung von 4G zu 5G auf dem GTI Gipfel 2016 während des Mobile World Congress 2016 in Barcelona offiziell eingeführt. Sie soll nicht nur die Entwicklung von TD-LTE und seinen weltweiten Einsatz, sondern auch ein branchenübergreifendes innovatives und synergetisches 5G-Ökosystem fördern.

Der GTI Gipfel ist eine hochkarätige Veranstaltung, die sich an die Fachleute der Branche richtet. Dieser Gipfel bringt die einflussreichsten Entscheidungsträger, politischen Entscheidungsträger und Partner aus der ganzen Welt zusammen, die über die neuesten Branchentrends sprechen, Spitzentechnologien austauschen und innovative Errungenschaften veröffentlichen. Er findet dreimal jährlich in Barcelona, Spanien, Shanghai, China und Amerika statt.