Gasversorger Mitgas verkauft deutlich weniger Gas - Umsatzrückgang

KABELSKETAL (dpa-AFX) - Der Umsatz des Gasversorgers Mitgas ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Die Erlöse seien von 670 Millionen Euro im Jahr 2016 auf nun 501 Millionen Euro zurückgegangen, teilte das Unternehmen am Freitag in Kabelsketal mit. An Privat- und Gewerbekunden sei weniger Gas verkauft worden. Absatzzuwächse bei Geschäftskunden hätten das nicht ausgleichen können. Insgesamt seien 2017 rund 15 993 Gigawattstunden Gas abgegeben worden nach etwa 21 780 Gigawattstunden im Jahr zuvor.

Dank besserer Beteiligungsergebnisse habe Mitgas das Geschäftsergebnis 2017 auf 37,3 Millionen Euro steigern können. Im Vorjahr seien es noch 28,4 Millionen Euro gewesen. Die Investitionen seien von 22,4 auf nun 20,6 Millionen Euro zurückgegangen.

Das Unternehmen, das Teil der enviaM-Gruppe ist, beliefert nach eigenen Angaben rund 162 000 Privat- und Gewerbekunden. Die Preise in der Grundversorgung und daran angelehnten Sonderprodukten ohne Preisgarantie seien zum Januar 2017 um 0,76 Cent je Kilowattstunden brutto gesunken, was einem Minus von fast neun Prozent entsprochen habe. Mitgas versuche, deutschlandweit Kunden zu gewinnen. 46,8 Prozent des Erdgases seien 2017 außerhalb des Grundversorgungsgebietes ausgeliefert worden nach 45,4 Prozent im Jahr zuvor.

Das Grundversorgungsgebiet von Mitgas erstreckt sich über das südliche Sachsen-Anhalt, Westsachsen und Teile Thüringens. Das Unternehmen beschäftigte den Angaben zufolge zum Jahresende 276 Mitarbeiter, ein Jahr zuvor seien es noch 289 gewesen./dh/DP/edh