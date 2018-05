Geschäftsverbindung der japanischen Carchs Holdings mit südkoreanischem LOTTE Rental zwecks Start von Online-Plattform für internationalen Verkauf von Gebrauchtwagen

Tokio (ots/PRNewswire) - Agasta Co., Ltd., eine Tochtergesellschaft der Carchs Holdings Co., Ltd., hat nach der kürzlichen Aufnahme von südkoreanischen Gebrauchtwagen in ihr Produktangebot im geschäftseigenen Online-Handel "PicknBuy24.com" für japanische Gebrauchtwagen ihren Service weltweit ausgebaut.

URL: https://www.picknbuy24.com/

(Foto: https://kyodonewsprwire.jp/release/201804233213?p=images)

Das neue Serviceangebot entstand, als LOTTE Rental Co., Ltd., ein Geschäftszweig des größten Konzerns Südkoreas eine geschäftliche Partnerschaft mit Carchs Holdings, einem bedeutenden japanischen Gebrauchtwagenhändler vereinbarte. Seit mehr als 20 Jahren bietet "PicknBuy24.com" über 30.000 Kunden in 80 Ländern Gebrauchtwagen an, darunter in Südamerika, dem Nahen Osten, Asien, Europa und Russland. Am 23. April fand im Korea Lotte-Auktionshaus anlässlich der neuen Geschäftsverbindung zwischen den beiden Unternehmnen eine große Eröffnungsfeier für das neue "PicknBuy24.com" statt.

Schon recht bald möchte Carchs mit über 1 Millionen Fahrzeugen auf ihrer Website auf dem internationalen Automarkt an erster Stelle stehen.

Der Service zeichnet sich durch drei Merkmale aus.

1. Kunden aus aller Welt können weltweit angesehene japanische und südkoreanische Fahrzeuge kaufen, die neben anderen Vorzügen "verlässlich" und "treibstoffsparend" sind

2. Da der Online-Shop Informationen für Fahrzeuge für den Links- wie Rechtsverkehr auflistet, kann der Kunde bequem und passend zu seinem Wohnsitz nach bevorzugten Modellen suchen und das gewünschte kaufen.

3. Die Informationen erstrecken sich auch auf Busse, Lieferwagen und Lkws sowie Baufahrzeuge für den Städte- und Gebäudebau.

Anlässlich der Inbetriebnahme des Services wurde ein Online-Video zu "PicknBuy24.com" herausgegeben.

Video-URL: https://www.youtube.com/watch?v=6m3XNZaRbdU

Mit "PicknBuy24.com" stellt Carchs für den Export von Gebrauchtwagen eine Dienstleistung bereit, mit der sie den Bedarf aller Beteiligten optimal erfüllen und glückliche Kunden schaffen möchte. Das Video verdeutlicht die Werte des Unternehmen und die Zufriedenheit aller Kunden. Das im Video häufig zu sehende, rote T-Shirt geht als Kundengeschenk an jeden, der einen Gebrauchtwagen kauft, und steht für die Kundenbindung zwischen PicknBuy24.com und dem Kunden.

