Gewerbe und Handwerk profitierten 2017 von Wirtschaftsaufschwung

Der Konjunkturaufschwung hat im Jahr 2017 die Erlöse im Gewerbe und Handwerk steigen lassen. Die nominellen Umsätze legten um 2,7 Prozent zu, preisbereinigt erhöhten sie die Erlöse im Vergleich zum Jahr davor um 1,1 Prozent gestiegen, geht aus aktuellen Daten des außeruniversitären Forschungsinstituts, KMU Forschung Austria, hervor.

"Da im Gewerbe und Handwerk die Auf- und Abschwungphasen in kleineren Ausschlägen stattfinden als in anderen Wirtschaftssektoren, ist dieses Wachstumsplus als kräftig einzustufen", kommentierte die Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk, Renate Scheichelbauer-Schuster, die aktuellen Umsatzzahlen am Montag in einer Aussendung. Zum Vergleich: Im Jahr 2016 gab es ein preisbereinigtes Umsatzplus von 0,6 Prozent, nach zuvor drei Jahren mit Erlösrückgängen.

Im Branchenvergleich haben sich die Umsätze im Jahr 2017 insbesondere in den Baunebengewerben, bei Elektrikern und Installateuren, bei den Kunststoffverarbeitern und Mechatronikern überdurchschnittlich gut entwickelt haben, so der Direktor der KMU Forschung Walter Bornett. Umsatzmäßig schlechter lief es im Kunsthandwerk, Mode und bei Friseuren. Größere Betriebe ab 10 Beschäftigten verzeichneten bessere Ergebnisse als die kleinen Betriebe.

Erfreut zeigte sich Scheichelbauer-Schuster über einen Zuwachs bei den Lehrlingen. Per Ende März 2018 gab es ein Plus von 2,8 Prozent auf 13.011 Lehrlinge im ersten Lehrjahr, insgesamt haben 41.650 Lehrlinge einen Ausbildungsplatz in einem Handwerks- und Gewerbebetrieb. 41 Prozent aller Auszubildenden seien im Gewerbe und Handwerk beschäftigt, so die Obfrau am Montag in einer Aussendung. Wenn man nicht die tausenden offenen Lehrstellen besetzen könne, dann werde sich der Fachkräftebedarf weiter verschärfen", so Scheichelbauer-Schuster.

Laut der aktuellen Konjunkturumfrage der KMU Forschung verzeichnen immer mehr Betriebe einen stark steigenden Fachkräftemangel (42 Prozent nach 34 Prozent) und auch einen Lehrlingsmangel (17 Prozent nach 13 Prozent). Der Fachkräftemangel sei besonders im gesamten Baubereich deutlich zu spüren, der Lehrlingsmangel ebenfalls in Teilen des Baubereiches sowie bei Friseuren, so die Unternehmensforscher. Größere Unternehmen würden deutlich häufiger von Fachkräftemangel und Lehrlingsmangel berichten.

Die Geschäftslage im ersten Quartal 2018 ist laut KMU Forschung deutlich besser als im Vergleichsquartal des Vorjahres. Per Saldo würden die Betriebe mit guter Geschäftslage um 11 Prozentpunkte überwiegen. Dieses Ergebnis sei um 12 Prozentpunkte besser als im Vorjahr. Die Ergebnisse der Konjunkturbeobachtung im 1. Quartal 2018 basieren auf den Meldungen von 2.848 Betrieben mit 45.250 Beschäftigten.

Das kürzlich im Ministerrat beschlossene Vergaberechtspaket sieht die WKÖ-Bundessparte Gewerbe und Handwerk positiv. Die Förderung des Bestbieterprinzips und der E-Vergabe würden eine Reihe von neuen Chancen für die Handwerks- und Gewerbebetriebe bieten, so das Resümee.

