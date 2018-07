Globalegrows Lokalisierung aus nächster Nähe: das Wartungszentrum in Spanien

MADRID, 6. Juli 2018 /PRNewswire/ -- Seit seiner Gründung konnte Globalegrow sich im grenzüberschreitenden elektronischen Geschäftsverkehr (E-Commerce) positionieren. Lokalisierung stellte von jeher eine Herausforderung dar, bietet jedoch ebenso grenzüberschreitende Geschäftsmöglichkeiten. Durch den Antrieb, der durch die „One Belt, one Road"-Initiative geboten wurde, intensivierte sich die Beziehung zwischen Spanien und China mehr denn je zuvor, was 2017 den Startschuss für die Lokalisierung von Globalegrows Entwicklungsstrategie gab. Das Wartungszentrum in Spanien gilt als gelungenes Beispiel für die Schaffung der notwendigen Voraussetzungen für den elektronischen Geschäftsverkehr im gesamten westlichen Europa.

Cheetahrepair, Globalegrows europäischer Zweig

Seit seiner Gründung im Jahre 2016 befindet sich Cheetahrepair nun dazu in der Lage, als Globalegrows Tochtergesellschaft unabhängig in Spanien zu operieren. Das Unternehmen bietet Dienste wie Qualitätsüberprüfungen, Wartung, Erneuerung zurückgesandter Projekte und übernimmt weitere Kundendienstleistungen von Globalegrow.

Longlong Zheng, Manager von Cheetahrepair in Spanien, teilte seine Erfahrungen mit Globalegrow. „Ich erinnere mich, dass es anfangs sehr schwierig war, spanische Ingenieure vor Ort zu rekrutieren, da das Geschäft noch nicht offiziell eröffnet war. Ich sah mich anfangs zahlreichen Rückschlägen und Hindernissen gegenüber, als wir uns an der Geschäftsetablierung versuchten, doch heute verfügen wir über 10 Ingenieure und 5 QAs im Wartungszentrum. Mit großem Selbstvertrauen wage ich zu behaupten, dass wir uns nun auf dem richtigen Weg befinden."

Mittlerweile bietet Cheetahrepair nicht nur Kundendienste in Spanien an, sondern widmet sich darüber hinaus auch Kundschaft in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Portugal. Ein unabhängiges operationelles System, das sowohl Front- als auch Backend umfasst, sowie ein ausgereifter Workflow garantieren die effiziente Fertigstellung eines jeden Auftrags. Angefangen beim Erhalt der Produkte bis hin zum Screening, der Protokollierung, Separierung, Aufstellung, Lagerung und finalen Reparaturarbeiten wird jeder unternommene Schritt im System festgehalten. Mit diesem erhöhten Effizienzlevel kann ein Chefingenieur ca. 50 Mobiltelefon-Motherboardreparaturen an einem einzigen Tag durchführen.

Lokalisierter Service durch lokalisierte Denkweise

Nachdem das Team seine gegenwärtige Anzahl von 19 Mitarbeitern erreicht hatte, verfügte Globalegrow über mehr und mehr Ressourcen, die das lokale Geschäft unterstützen und zu seiner Entwicklung beitragen. Globalegrow, motiviert durch Cheetahrepairs Erfolgsgeschichte, versucht sich nun an der Eröffnung von Wartungszentrum in Polen und den USA, um den globalen Markt optimaler unterstützen zu können.

Longlong Zheng, der seit über 20 Jahren in Madrid lebt, ist sowohl mit der chinesischen als auch mit der spanischen Kultur vertraut. „Um unser Geschäft zu lokalisieren, müssen wir zuallererst unsere Denkweise lokalisieren." Obwohl chinesische Ingenieure sich gut mit der Technologie hinter chinesischen Produkten auskennen würden und mit einem höheren Arbeitspensum zurechtkämen, so seien spanische Ingenieure Naturtalente, wenn es darum ginge, den Bedürfnissen der lokalen Kundschaft nachzukommen, erklärte Longlong Zheng.

„Sie legen großen Wert auf Details. Haben sie beispielsweise die Reparatur eines Mobiltelefons fertiggestellt, so stellen sie die Einstellungen der Kunden wieder her und säubern das Gerät mit einem Reinigungstuch. Dies sind die Feinheiten, die unsere Kunden wahrnehmen, etwas, das den gewissen Unterschied macht."

Cheetahrepair ist nun dazu in der Lage, Wartungsdienste anzubieten, die problemlos mit lokaler Konkurrenz mithalten können. Die Produkte der Kunden werden innerhalb eines Tages repariert und zurückgegeben. Um der großen Nachfrage nach Kundendiensten nachkommen zu können, stärkt Cheetahrepair sein Team fortwährend durch technisches Training für bestehende Mitarbeiter und durch die lokale und globale Rekrutierung weiterer Chefingenieure.

Globalegrow ist ein grenzüberschreitendes E-Commerce-Unternehmen, das seit 2007 besteht und sich der Maximierung eines neuen Einzelhandelsökosystems verpflichtet hat. 2014 war Globalegrow an der Börse Shenzhen gelistet, erreichte nach dem Zusammenschluss mit Shanxi Baiyuan Trousers Co., Ltd (aka Global Top) eine Börseneinführung in Höhe von mehreren Milliarden Dollar und kennzeichnet die erste E-Commerce A-Aktie in China.

