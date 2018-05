Gründerszene: Wachsendes Interesse an Hamburg / Jahrestreffen HamburgAmbassadors mit Schwerpunkt Startups

Hamburg (ots) - Sie sind Hamburgs Gesicht in der Welt: Die 35 HamburgAmbassadors, die in 24 Ländern ehrenamtlich die Interessen der Stadt vertreten. Vom 6. bis zum 9. Mai trifft sich das Netzwerk zum 13. Mal in Hamburg unter dem Schwerpunktthema "Startups - Innovation made in Hamburg". Dazu Dr. Rolf Strittmatter, Vorsitzender der Geschäftsführung Hamburg Marketing: "Startups sind der Nährboden für globale Konzerne und Mittelständler von morgen und damit unerlässlich für die nachhaltige Entwicklung unseres Wirtschaftsstandorts. Umso wichtiger ist es für uns, die HamburgAmbassadors als Unterstützer und Netzwerker im Ausland über Innovationen in unserer Stadt auf dem Laufenden zu halten."

Hamburg gewinnt laut Studie des Wirtschaftsprüfungsunternehmens PricewaterhouseCoopers zunehmend an Bedeutung. Der Gründungsmonitor der KFW sieht Hamburg bei Neugründungen an deutscher Spitzenposition. Eine aktuelle Studie von Booking.com zählt Hamburg neben Bangkok und Buenos Aires zu den weltweit am schnellsten wachsenden Business Hubs und damit zu einer der wichtigsten Städte für Unternehmer.*

Auftakt des dreitägigen Netzwerk-Treffens der HamburgAmbassadors, die aus Neuseeland, England oder Indien anreisen, bildet der neu gegründete Startup-Unit von Hamburg Invest, deren Ziel es ist, das Hamburger Startup-Ökosystem zu stärken und national sowie international zu profilieren.

Einen ausführlichen Bericht mit Stellungnahmen von Ambassadoren u. a. aus London, Budapest oder Wien zum Thema Startups und deren Wahrnehmung im Ausland lesen Sie ab sofort auf dem Nachrichtenportal www.hamburg-news.hamburg. Der Bericht ist mit Quellenangabe Hamburg News zur Verwendung frei.

Das internationale Netzwerk HamburgAmbassadors besteht seit 13 Jahren und ist in seiner Struktur einmalig in Deutschland. Die HamburgAmbassadors üben ein Ehrenamt aus, in das sie vom Ersten Bürgermeister der Stadt berufen werden. Hamburg Marketing GmbH verantwortet die Organisation und Koordination des Programms (https://marketing.hamburg.de/hamburgambassadors.html).

