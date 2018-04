HANNOVER: Industriemesse geht mit Karrierekongress von Managerinnen zu Ende

HANNOVER (dpa-AFX) - Zum Abschluss der Hannover Messe gibt es am Freitag einen Karrierekongress für Frauen. Die Veranstalter erwarten unter dem Motto "Womenpower" über 1000 Teilnehmerinnen. Außerdem will die Deutsche Messe AG eine erste Bilanz der diesjährigen Industriemesse ziehen. Bei der Schau zeigen rund 5000 Aussteller noch bis Freitagabend ihre Neuheiten. Partnerland ist in diesem Jahr als erster lateinamerikanischer Staat Mexiko, im nächsten Jahr wird es Schweden sein./sto/DP/zb