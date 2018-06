Handelskonflikt lastet auf deutschen Autobauern

Von William Boston

BERLIN (Dow Jones)--Der eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China fordert seine Opfer: Deutschlands Premiumautobauer. Weltweit wurden Autoaktien am Donnerstag abgestraft, nachdem die Daimler AG mit Verweis auf den Handelskonflikt eine Gewinnwarnung ausgegeben hatte. Die überraschende Meldung verschreckte Investoren, die sofort nach dem nächsten möglichen Opfer zu suchen begannen.

Die Daimler-Aktie verlor am Donnerstag 4,3 Prozent. Die gesenkte Prognose belastete aber auch BMW und Volkswagen, die 2,9 bzw. 3,1 Prozent abgaben. In den USA gibt die Tesla-Aktie um 2,2 Prozent, Ford 1,2 Prozent und General Motors 2,1 Prozent nach.

Ironischerweise wurden deutsche Hersteller, die in den USA zehntausende von SUVs für den Export nach China bauen, von den neuen Zöllen stärker getroffen als das eigentliche Ziel der Chinesen, nämlich die amerikanischen Hersteller, die weniger Fahrzeuge ins Reich der Mitte exportieren. Die deutschen Autobauer stehen angesichts der auf offene globale Märkte ausgerichteten Lieferketten im Kreuzfeuer des Handelsstreits zwischen China und den USA und haben wenig Möglichkeiten, den Absatz ihrer Luxus-SUVs auf andere Märkte zu verlagern.

Laut Volkswagen-Strategiechef Thomas Sedran ist es unmöglich, darüber zu spekulieren, wie das Unternehmen auf höhere US-Zölle oder den Zusammenbruch der NAFTA reagieren würde, bevor dieses tatsächlich eintrifft. Er räumte aber ein, dass der Konzern, der nach Verkaufszahlen weltweit größte Automobilhersteller, nur wenige Ausweichmöglichkeiten hat.

"Eine kurzfristige Verlagerung der Produktion ist nicht möglich, es ist nicht machbar", sagte er. "Dies wird sich letztendlich auf die Preisgestaltung der Fahrzeuge auswirken. In diesem Stadium sind wir in einem reaktiven Modus."

Ein BMW-Sprecher sagte, das Unternehmen prüfe eine Reihe von Szenarien und strategischen Optionen, führe aber derzeit noch keine Änderungen durch. Der Geschäftsausblick bleibe unverändert.

Niedrigere chinesische Zölle wären gut für deutsche Autos

Im Mai kündigte China als Reaktion auf die Beschwerden der Trump-Regierung über ein Handelsungleichgewicht zunächst an, ab dem 1. Juli die Zölle auf Fahrzeugimporte von 25 auf 15 Prozent zu senken. Doch nachdem der US-Präsident dann Einfuhrzölle auf chinesische Waren im Wert von Milliarden von Dollar angeordnet hatte, änderte Peking seine Haltung und teilte mit, der hohe Zoll auf in den USA gefertigte Fahrzeuge werde beibehalten.

Deutsche Hersteller wie BMW und Mercedes-Benz sowie der Elektroautohersteller Tesla und der US-Konzern Ford hätten von der Senkung der chinesischen Zölle profitiert. Diese Unternehmen verkauften im vergangenen Jahr insgesamt rund 240.000 in den USA gebaute Fahrzeuge in China, wie aus Daten des Marktforschers LMC Automotive hervorgeht.

"Dieser Effekt kann durch die Umverteilung von Fahrzeugen auf andere Märkte nicht vollständig kompensiert werden", teilte Daimler mit. Über die am Mittwochabend veröffentlichte Mitteilung hinaus wollte sich das Unternehmen auf Nachfrage nicht äußern.

Analysten blicken mit Skepsis auf Daimler-Gewinnwarnung

Daimler bezeichnete die chinesische Importsteuer auf US-Autos als "entscheidenden Faktor" für die Senkung der Gewinnprognose. Aber angesichts der Tatsache, dass die US-Zölle gegen China und die Gegenzölle Pekings erst im nächsten Monat - wenn überhaupt - in Kraft treten werden, fragten sich einige Analysten, ob Daimler die Zölle nicht vorschiebt, um grundlegendere Probleme mit dem SUV-Angebot zu verschleiern.

"Wir finden es merkwürdig, dass Daimler gerade jetzt aktiv wird", sagte Arndt Ellinghorst, Analyst bei Evercore ISI. "Könnte es sein, dass das alternde SUV-Portfolio des Unternehmens unabhängig von den laufenden Handelsgesprächen auf breiter Front geringere Umsätze und höhere Kosten verzeichnet als erwartet?"

Die Gewinnwarnung von Daimler ist eines der ersten klaren Anzeichen dafür, dass der von US-Präsident Trump angezettelte Handelskonflikt Gegenmaßnahmen nach sich zieht, die Herstellern in den USA mit Exporten ins Ausland schaden.

"Es ist noch kein Handelskrieg", sagte ein hochrangiger deutscher Regierungsvertreter diese Woche. "Aber so fangen Handelskriege an."

China wichtigster Absatzmarkt für deutsche Autobauer

Daimler steht nicht allein. Die deutsche Automobilindustrie setzt seit langem auf China. BMW und Mercedes-Benz erzielen ein Viertel ihres Absatzes in dem Land, wobei ein Großteil der Fahrzeuge aus ihren Werken in Europa und den USA exportiert wird.

Daimler, BMW und Volkswagen betreiben mittlerweile vier Produktionswerke in den USA, in denen 36.500 US-Mitarbeiter beschäftigt sind. Im vergangenen Jahr produzierten die deutschen Hersteller in diesen Werken 804.200 Fahrzeuge, weniger als die Hälfte davon wurde in den USA verkauft. Der Rest, rund 480.911 Fahrzeuge, wurde nach Kanada, Mexiko, Europa, China und in andere Märkte exportiert.

Von den 594.000 Fahrzeugen, die BMW im vergangenen Jahr in China verkauft hat, wurden rund 194.000 importiert. Knapp 100.000 dieser Fahrzeuge kamen aus dem BMW-Werk in Spartanburg im US-Bundesstaat South Carolina, dem Hauptproduktionsstandort des Unternehmens für seine X-Serie von SUVs, die laut Unternehmensangaben im vergangenen Jahr 371.000 Fahrzeuge produzierte.

BMW verlagert bereits einen Teil der X3-Fertigung von den USA nach China, auch wenn dies nicht im Zusammenhang mit den neuen Zöllen steht.

US-Arbeitsplätze in Gefahr

Branchenvertreter haben bereits davor gewarnt, dass letztlich Arbeitsplätze in den USA in Gefahr sind, wenn die US-Handelspartner sich in einem schleichenden Handelskrieg für die Importzölle von Präsident Trump revanchieren.

Volvo, der schwedische Premiumhersteller in chinesischem Besitz, nahm in dieser Woche sein erstes US-Werk in South Carolina in Betrieb. Dort wird die neue Limousine S60 von Volvo produziert, beschäftigt sind bereits 1.200 Mitarbeiter. Bis Ende des Jahres sollen es 1.500 sein, sagte Volvo-CEO Hakan Samuelsson dem Wall Street Journal. In drei Jahren will Volvo ein zweites Modell hinzufügen und die Zahl der Beschäftigten auf 4.000 erhöhen.

"Aber die Hälfte dieser Menschen wird Autos für den Export bauen", sagte Samuelsson. "Diese Arbeitsplätze wären gefährdet, wenn der Handel behindert würde. Wir hoffen, dass das nicht passiert."

