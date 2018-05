Handwerk kritisiert Schwarz-Rot wegen Brückenteilzeit

BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sperrt sich das deutsche Handwerk gegen die von Schwarz-Rot geplante Einführung der sogenannten Brückenteilzeit. "In diesen Zeiten der Hochkonjunktur und des zunehmenden Fachkräftemangels sind für Unternehmen alle Maßnahmen Gift, die zu einer Reduzierung der Arbeitszeit ihrer Beschäftigten beitragen", sagte ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer am Donnerstag beim Unternehmerforum des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks. Arbeitsminister Hubertus Heil verteidigte die Einführung des Rechts auf befristete Teilzeit.

Wollseifer hingegen sprach von einem "schwerwiegenden Eingriff in die Dispositionsfreiheit" gerade kleiner und mittelständischer Unternehmen. Angesichts der guten Arbeitsmarktlage sei es schlicht unrealistisch, qualifiziertes Ersatzpersonal zu finden. Das Arbeitsvolumen werde auf die anderen Beschäftigten verteilt werden müssen, was nachvollziehbar zu Unmut führen dürfte.

Wenn Beschäftigte mehr Zeit etwa für die Pflege von Angehörigen bräuchten, dann müsse jeder Arbeitgeber dafür Verständnis haben. "Aber die Arbeitszeit zu reduzieren, nur um beispielsweise einem Hobby besser frönen zu können, stößt auf blankes Unverständnis bei den Handwerkern", sagte Wollseifer.

Heil verteidigt neuen Rechtsanspruch

Heil wies darauf hin, dass es einen Rechtsanspruch auf Teilzeit wegen bestimmter Sachgründe bereits gebe. Jetzt gehe es um die, die nur für eine bestimmte Zeit in Teilzeit gehen und nach mindestens einem Jahr und maximal fünf Jahren wieder auf ihre Vollzeitstelle wollen. Diesen Menschen wolle man helfen, "und wir wollen Unternehmen gleichzeitig dabei nicht überfordern", sagte der SPD-Politiker.

Heil verwies auf den Schwellenwert für kleine Unternehmen, der bei 45 Mitarbeitern liegt, und den Überforderungsschutz für Unternehmen mit bis zu 200 Mitarbeitern, der nur einen bestimmten Prozentsatz an Teilzeitarbeitern zulässt. Das sei aus seiner Sicht eigentlich unstrittig, meinte Heil. Die Debatte drehe sich vielmehr darum, wie man mit denjenigen umgehe, die derzeit in Teilzeit stünden und in Vollzeit zurückkehren wollten.

Heil verteidigte in diesem Zusammenhang den Plan, die Beweislast bei einem solchen Wunsch umzukehren. Bisher müssen Arbeitnehmer nachweisen, dass ein für sei geeigneter Arbeitsplatz vorhanden ist. "Dieses Wissen können Arbeitnehmer aber nicht haben", sagte der Minister und betonte gleichzeitig, dass man sich gerade in der Ressortabstimmung befinde. "Herr Wollseifer, wir sind noch nicht vollständig einer Meinung, ich will Ihnen aber sagen, dass mein Ziel nicht ist, Unternehmen zu gängeln, zu knechten oder mit Bürokratie zu überziehen", sagte Heil. Das Ziel sei es vielmehr, zu einer Arbeitszeitregelung zu kommen, die den Lebensrealitäten besser entspreche.

Disput wegen sozialem Arbeitsmarkt

Wollseifer mahnte zudem bei der Bundesregierung Weitsicht bei der geplanten Schaffung eines sozialen Arbeitsmarktes für Langzeitarbeitslose an. "Nach den leidvollen Erfahrungen des Handwerks mit Ein-Euro-Jobs darf es nicht dazu kommen, dass Maßnahmen gefördert werden, die am Ende zu Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten unserer Betrieb führen", sagte er.

Heil erklärte, die Regierung habe im Blick, "dass das Instrument des sozialen Arbeitsmarktes nicht so früh einsetzen darf, dass das System sich darauf einstellt". Es dürfe nicht verhindert werden, dass Menschen die Chance auf den zweiten Arbeitsmarkt auch wahrnehmen könnten. Gleichwohl brauche man den sozialen Arbeitsmarkt "für die Gruppe, die lange draußen ist".

Deshalb solle dieses Instrument auch erst nach fünf Jahren Leistungsbezug greifen, sagte Heil. Wichtig sei, dass man den Menschen eine längerfristige Perspektive auf eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gebe. Das Instrument sei auch deshalb nicht wettbewerbsverzerrend, weil es allen Unternehmen offenstehen werde.

