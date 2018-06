Hanergy stellt seine jüngsten Innovationen auf der Intersolar Europe aus

Unternehmen präsentiert mit dem Hantile und dem Humbrella bahnbrechende Produkte

München, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die Hanergy Holding Group, ein multinationales Unternehmen, das ein Pionier in Sachen saubere Energie ist, hat vom 20. bis zum 22. Juni auf der Intersolar Europe, der weltweit größten Messe für Solarenergie seine neuesten Solar-Produkte, den Hantile und den Humbrella, vorgestellt. Als eines der weltweit führenden Unternehmen für saubere Energie hat sich Hanergy zum Ziel gesetzt, seinen Beitrag zur globalen Bewegung für eine Energiereform zu leisten. Und die Intersolar Europe ist eine ideale Gelegenheit für das Unternehmen, seine mobilen Solarlösungen auf dem europäischen Markt zu präsentieren.

Hanergy stellte auf der Messe den Hantile vor, eine revolutionäre Lösung für Dachinstallationen, bei der Dünnschicht-Solarpanele mit herkömmlichen Dachziegeln kombiniert werden. Der Hantile ist im Vergleich zu herkömmlichen Solarpanelen leichter, dünner und flexibler und erzielt auch auf eine höhere Leistung bei der Stromerzeugung. Zudem kann es normale Dachziegel komplett ersetzen.

Der Hantile sieht aus wie ein normaler glasierter Dachziegel, wie er in China traditionell zu finden ist, und erzeugt 25 W pro installiertem Quadratmeter, was in etwa der Leistung eines gepflanzten Baumes entspricht. Bei einer Dachfläche von 100 Quadratmetern, auf denen der Hantile installiert ist, entspräche das bereits einer Leistung von 340 gepflanzten Bäumen.

Laut den Angaben von Hanergy würde die Stromproduktion auf einer solchen 100 Quadratmeter großen Dachfläche über die 30-jährige Lebensdauer des Hantile für eine Reduktion bei den Kohlendioxidemissionen um 322 Tonnen, beim Schwefeldioxid um 1045 kg und bei den Stickoxiden um 910 kg sorgen, was 123 Tonnen Kohle, die nicht verbrannt würden, entspräche.

Hanergy hat außerdem zum ersten Mal seinen zuletzt auf den Markt gebrachten Humbrella in Europa vorgestellt. Der Humbrella, der eine Kombination aus der Dünnschicht-Solartechnik von Hanergy und einem herkömmlichen Sonnenschirm ist, bietet verschiedene Funktionen, wie netzferne Stromversorgung und Stromspeicherung. Zudem verfügt er über eine Nachtbeleuchtung und kann auch als Ladestation dienen. Mit einem Durchmesser von 2,7 Metern und einem Gewicht von nur 8,8 kg verfügt der Humbrella über eine Speicherkapazität von bis zu 40.000 mAh. Damit kann man etwa 10 Stunden lang ohne Beeinträchtigung darunter lesen oder mehr als 10 Smartphones mit einer Kapazität 3.000 mAh aufladen. Neben der Beleuchtung verfügt der Humbrella über 4 UBS-Anschlüsse, an die Leuchten, kleine Ventilatoren oder elektrische Insektenfallen angeschlossen werden können.

Die Intersolar Europe, die vor 26 Jahren erstmals stattfand, hat sich zu einer wichtigsten Branchentreffen entwickelt, bei dem Hersteller, Zulieferer, Händler, Dienstleister und andere Partner der globalen Solarindustrie zusammenkommen. Die Ausstellung hat ihren Schwerpunkt auf den Bereichen Photovoltaik, Solarthermie, Solaranlagen sowie Netzinfrastruktur und Lösungen für die Einbindung von erneuerbaren Energien.

Hanergy ist das weltgrößte Unternehmen für saubere Energie und bietet eine umfassende Palette an Lösungen im Bereich erneuerbare Energien einschließlich Solarenergie, Wind- und Wasserkraft. Seit 2009 konzentriert sich Hanergy auf die Forschung und Entwicklung im Bereich der Dünnschicht-Photovoltaik und stellt eine Reihe von Produkten vor, wie Solardachziegel, faltbare Solarladegeräte, Solarrucksäcke, gebäudeintegrierte Photovoltaik, Solarstraßen und vieles mehr. Mit weltweit über 16.000 Mitarbeitern engagiert sich Hanergy dafür, den Menschen saubere Energielösungen für ein besseres Leben und eine nachhaltige Welt zu bringen.

