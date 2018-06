Hawksford übernimmt einen der führenden unabhängigen Unternehmensdienstleister in Asien

Singapur (ots/PRNewswire) -

Hawksford hat durch die Übernahme von People & Projects Ltd (P&P) seine derzeitige Präsenz in Hongkong und Singapur und in den großen chinesischen Städten insgesamt deutlich gestärkt. Die Transaktion unterstreicht die Bedeutung des asiatischen Markts für Hawksford. Die Belegschaft des Dienstleisters für Unternehmen, Privatkunden und Anlagefonds steigt damit auf 400, 200 davon in Asien.

P&P ist ein dynamischer Unternehmensdienstleister, der das gesamte Angebotsspektrum abdeckt und bei der Betreuung internationaler Konzerne (einschließlich produzierendes Gewerbe und Vertrieb) bei der Expansion des operativen Geschäfts innerhalb Asiens sowie grenzüberschreitend auf eine beeindruckende Leistungsbilanz zurückblicken kann. P&P stellt flexible Lösungen für Buchhaltung, Steuerwesen und Unternehmensdienste zur Verfügung, die Klienten dabei helfen, die Komplexitäten des Aufbaus und Betriebs einer Unternehmung in der Region zu beherrschen - insbesondere in China, wo P&P fünf Niederlassungen betreibt. Seit seiner Gründung 2007 ist P&P stark gewachsen. Im Rahmen seiner organischen Expansion sind mehrsprachige, talentierte Teams in 10 Niederlassungen entstanden, die internationalen Kunden in den Sprachen Englisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch, Mandarin und Kantonesisch betreuen.

Dies ist bereits die sechste Akquisition, die Hawksford seit dem finanziellen Einstieg der Private-Equity-Gesellschaft Dunedin abgewickelt hat.

Hawksfords Unternehmensklientel profitiert jetzt vom einem deutlich größeren Dienstleistungsangebot in Asiens großen Volkswirtschaften. Klienten von P&P haben ab sofort Zugang zu Hawksfords Dienstleistungsangebot in anderen Regionen.

P&Ps Gesellschafter Stefano Passarello, Dario Acconci und Giacomo Stoppa werden Aktionäre bei Hawksford und arbeiten weiter in leitender Funktion, um für P&Ps langjährigen Kundenstamm die Kontinuität zu gewährleisten.

Michel van Leeuwen, Group Chief Executive bei Hawksford, sagte: "Hawksfords Übernahme von P&P steht in Einklang mit unserem strategischen Ziel, eine wahrlich panasiatische Serviceplattform zu errichten. Die Hälfte von Hawksford Belegschaft ist jetzt in Asien angesiedelt, ein Zeichen dafür, welche Bedeutung dieser Markt für uns hat. Insbesondere freuen wir uns darüber, dass wir jetzt einen eigenen operativen Arm in China haben. Wir erwarten uns davon in den bevorstehenden Jahren einen echten Wachstumsschub. Für Unternehmenskunden wird es bei der geschäftlichen Expansion quer durch die Region immer wichtiger, dass wir unsere Dienstleistungen asienweit anbieten können."

"P&P wird von einem Team von Unternehmern und Profis geführt, die Hawksfords Werte und strategische Ziele teilen. Und sie sind kompromisslos kundenorientiert. Wir freuen uns darauf, die Belegschaft und die Servicepalette von P&P in das Hawksford-Ökosystem zu integrieren. Sowohl Klienten von Hawksford als auch von P&P werden aus dieser Akquisition großen Nutzen ziehen."

P&P-Gesellschafter Stefano Passarello, Dario Acconci und Giacomo Stoppa ergänzten: "Durch diese Transaktion profitiert P&P von besserem Marktzugang im Vereinigten Königreich. Darüber hinaus können wir durch die etablierte und angesehene Marke Hawksford unser europäisches Geschäft konsolidieren. Für Hawksford war insbesondere P&Ps Marktabdeckung in wichtigen asiatischen Ländern attraktiv. Unter der Marke Hawksford wollen wir unsere Bestandskunden durch ein neues und skalierbares Leistungsangebot unterstützen."

P&P ist ein Unternehmensdienstleister, der 140 Mitarbeiter beschäftigt und zehn Niederlassungen in Hongkong, Singapur, Schanghai, Guangzhou, Peking, Changshu, Shenzhen, Tokio, Mailand und Barcelona betreibt. P&P betreut ein internationales Klientel aus Blue-Chip-Unternehmen und SME mit Backoffice- und Outsourcing-Support.

Hawksford ist ein international aufgestellter Dienstleister für Unternehmen, Privatkunden und Anlagefonds. Mit der Übernahme von Janus Corporate Solutions in Singapur ist Hawksford im März 2014 auf den asiatischen Markt vorgedrungen. Durch organisches Wachstum in Hongkong und einen MAS-regulierten Geschäftsbereich für vermögende Privatkunden in Singapur konnte das Unternehmen sein operatives Geschäft in Asien ausbauen.

Hawksford bietet kreative und pragmatische Lösungen für ein breit gefächertes institutionelles, geschäftliches sowie vermögendes Privatklientel.

Als international aufgestellter und preisgekrönter Dienstleister für Unternehmen, Privatkunden und Anlagefonds zeichnet sich Hawksford wieder und wieder durch herausragenden Service und einen Fokus auf den langfristigen Erfolg aus. Klienten in 115 Ländern, darunter Treuhandgesellschaften, Unternehmen, Stiftungen, Sozietäten, Familienbetriebe und Investmentfonds, unterstützen wir durch ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen und Lösungen. Hawksford bietet darüber hinaus Listing-Services sowie Lösungen für Testament und Nachlass, Nachfolgeplanung und Personalwesen.

