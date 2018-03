Hikvision gibt Partnerschaft mit Corinthians aus Sao Paulo bekannt

Von Hikvision bereitgestellte Sicherheitslösung mit KI-Unterstützung wird die Sicherheit in der Arena Corinthians verbessern

Sao Paulo (ots/PRNewswire) - Hikvision, der weltweit führende Anbieter von innovativen Produkten und Lösungen zur Videoüberwachung, gab bekannt, dass das Unternehmen eine Partnerschaftsvereinbarung mit den Corinthians eingegangen sei, dem in Sao Paulo beheimateten Fußballclub Campeonato Brasileiro Serie A (erste Liga).

Im Rahmen der über drei Jahre laufenden Vereinbarung wird Hikvision das 49.000 Sitzplätze umfassende Stadion mit einer Sicherheitslösung ausstatten, die eine Reihe von Produkten kombiniert, unter anderem die KI-gestützten Gesichtserkennungskameras und DarkFighter-Kameras, die in fast völliger Dunkelheit helle und vollfarbige Bilder liefern können, Kameras mit automatischer Nummernschilderkennung, Hikvision PanoVu-Kameras mit 360-Grad-Rundumsicht sowie Ausrüstung für die Einlasskontrolle. Als ein offizieller Partner für die Sicherheitstechnologie ist Hikvision ebenfalls für die Wartung und den Ausbau des Sicherheitssystems in der Arena Corinthians verantwortlich.

"Wir blicken der Partnerschaft, die wir mit Arena Corinthians vereinbart haben, mit großen Optimismus entgegen. Die Verbindung unserer Marke zu einem renommierten Club mit einer so erfolgreichen Laufbahn und mit nationaler und internationaler Präsenz steht im Einklang mit unserer Unternehmenszielsetzung. Wir sehen eine vielversprechende Partnerschaft mit dem Team vor uns, um die innovativsten Dinge, die in der elektronischen Sicherheitstechnologie zu finden sind, für den größten Teil der Population zur Verfügung zu stellen. Wir haben mit dem Stadion von Ajax in den Niederlanden eine großartige Partnerschaft aufgebaut, die sehr gut funktioniert, und wir wollen auch das Heimstadion der Corinthians zu einem großen Erfolg und zu einer Referenzgröße auf dem Markt machen", erklärt Marco Meirelles, Marketing Manager von Hikvision Brazil.

"Im Hinblick auf unser Projekt, exklusive Partner in verschiedenen Bereichen zu haben, sind wir äußerst zufrieden, diese Vereinbarung mit Hikvision zum sicheren Ausbau unserer Technologie bekanntzugeben. Die Arena Corinthians hat bereits seit ihrer Eröffnung mehr als 4 Millionen Fans angezogen - nur an Spieltagen. Aus diesem Grund ist die Investition in diesen Bereich von größter Bedeutung und Hikvision hat unser Potenzial als eine geschäftliche Plattform erkannt", erklärt Luis Paulo Rosenberg, Marketing Director der Corinthians.

Informationen zur Arena Corinthians

Die im Mai 2014 eingeweihte Arena Corinthians war der Austragungsort für das Eröffnungsspiel der Corinthians beim FIFA World Cup 2014 und es fanden noch weitere fünf Spiele dieses internationalen Wettbewerbs in der Arena statt. Im Jahr 2016 war die Arena Spielstätte für das Fußballturnier der Olympischen Spiele. Als offizielles Heimstadion des Sportclubs Corinthians Paulista, in dem der Verein auf eine beneidenswerte Erfolgsbilanz zurückblicken kann, zeichnet sich die Arena Corinthians als eine komplette Entertainment-Plattform aus, die einen erstklassigen Raum für Sportereignisse, gesellschaftliche Events und Unternehmensveranstaltungen bietet.

Informationen zu Hikvision

Hikvision ist der weltweit führende Anbieter innovativer Videoüberwachungsprodukte und -lösungen. Mithilfe des branchenweit stärksten F&E-Teams treibt Hikvision den Fortschritt in Kerntechnologien der Bereiche Audio- und Video-Codierung, Videobildverarbeitung und damit verbundener Datenspeicherung sowie zukunftsgerichteter Technologien wie Cloud Computing, Big Data und Deep Learning voran. Zusätzlich zur Videoüberwachungsbranche weitet Hikvision die Reichweite seiner Tätigkeiten auf andere Branchen wie die intelligente Gebäudetechnik, industrielle Automation und Automobilelektronik aus, um seine langfristigen Ziele zu verwirklichen. Hikvision, das sich stets der Schaffung von Mehrwert für seine Kunden widmet, betreibt 33 regionale Niederlassungen auf der ganzen Welt, um eine wahrhaft globale Präsenz zu erreichen. Weiterführende Informationen findet man unter www.hikvision.com .

