Hochrechnung: Schweizer für Online-Casinos und gegen Vollgeld

BERN (dpa-AFX) - Anders als in Deutschland gibt es in der Schweiz wahrscheinlich demnächst Lizenzen für Online-Casinos. Bei einer Volksabstimmung sprachen sich nach einer ersten Hochrechnung des Forschungsinstituts gfs.bern am Sonntag 72 Prozent für den Vorschlag der Regierung aus, Schweizer Casinos Online-Lizenzen auszustellen. Eine von Regierung, Parlament und den meisten Volkswirten abgelehnte Volksinitiative zur Reform des Geldwesens wurde dagegen nach einer ersten Hochrechnung mit 74 Prozent abgelehnt./oe/DP/zb