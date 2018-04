Hot Stock der Wall Street: Alaska Air Group

Virgin baute der britische Geschäftsmann Richard Branson auf. Alaska zahlte einschließlich Schulden vier Milliarden Dollar. Chef Brad Tilden nutzte die seltene Chance, einen Rivalen zu kaufen, und lieferte sich dafür einen Bieterwettkampf mit Jetblue , um von Skaleneffekten profitieren zu können. Die Fusion soll Einsparungen von 300 Millionen Dollar bringen. Alaska ist die fünftgrößte Airline in den USA. In Seattle, Portland, Oregon und Alaska ist sie führend. Durch Virgin kamen Los Angeles und San Francisco als wichtige Standorte hinzu. Allerdings attackiert in Kalifornien Southwest Airlines mit Werbekampagnen und neuen Routen, in Seattle baut Delta sein Angebot aus.. Außerdem belastet der steigende Ölpreis . Die Aktie korrigierte in den vergangenen Monaten kräftig. Das Gewinnvielfache ist einstellig. Nach der Durststrecke stehen wohl wieder bessere Zeiten ins Haus.

Branche: Airlines

Firmensitz: SeaTac, Washington (USA)

Börsenwert: 6,5 Mrd. €

