IIoT-Plattform-Unternehmen IROOTECH mischt den europäischen Markt auf

Mit der Plattform RootCloud für das Internet der Dinge (IoT) ist der Marktführer für industrielle IIoT-Lösungen IROOTECH jetzt auch in Europa aktiv. Ausgehend von Deutschland möchte IROOTECH Kunden gewinnen und sich mit einer europäischen IIoT-Plattform auf dem Markt in Europa etablieren. Dazu beginnt das Unternehmen mit einer Präsentation auf der Messe in Hannover 2018.

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - IROOTECH, gegründet 2016, ist ein Ableger des Großkonzerns Sany, dem globalen Hersteller für Baumaschinen. Das 1989 gegründete Unternehmen Sany ist sehr bekannt in Deutschland.

Heute ist IROOTECH ein wichtiges Unternehmen für industrielle IoT-Plattformen, das weltweit IoT- und Big Data-Services anbietet. RootCloud hat bereits über 400.000 hochwertige Maschinen auf der ganzen Welt über ein Netzwerk verbunden und deckt somit 42 verschiedene Branchen in Sektoren wie Energie, Textilien, Werkzeugmaschinen, Maschinenbau und Landwirtschaft ab. Über die Plattform konnten Nutzer sowohl die Produktivität als auch die Effizienz von Unternehmen steigern, Produktionsabläufe verbessern und erfolgreich neue Geschäftsmodelle implementieren. Wichtige Tools sind IROOTECH Big Data und künstliche Intelligenz. IROOTECH ist auch im Bereich Blockchain sehr aktiv.

Jetzt möchte IROOTECH sich vergrößern und neue Kunden gewinnen. Mit einer "europäischen" IIoT-Plattform, die natürlich alle technischen und rechtlichen Anforderungen in Europa in Bezug auf Sicherheit, Datenschutz und andere Vorgaben erfüllt, beginnt das Unternehmen seinen Expansionskurs in Deutschland.

IROOTECH bietet seinen Kunden auf der IIoT-Plattform eine komplette und effiziente Umgebung. Die Servicequalität wird durch das umfassende Know-how über Big Data, künstliche Intelligenz, Blockchain, virtuelle Realität und andere moderne Technologien von IROOTECH gewährleistet. Die Zusammenarbeit mit Partnern in den Bereichen M2M, modernste Computertechnologie, Kommunikationsdienste oder Satellitendienste ist außerdem ein wichtiger Bestandteil der europäischen Agenda von IROOTECH.

Auf diese Art und Weise arbeitet IROOTECH mit renommierten internationalen und deutschen Unternehmen zusammen, um diese Umgebung aufzubauen. Auch Putzmeister wird Kunde von IROOTECH. Außerdem arbeitet IROOTECH mit Amazon Web Services (AWS) zusammen, einem der führenden internationalen Anbieter für Cloud-Computing im Bereich IaaS und Infrastrukturaufbau. Weitere Partner von IROOTECH sind u. a. Munich Re im Bereich IoT-Versicherung und -Lösungen sowie Telenor und Honeywell. Die Zusammenarbeit all dieser Unternehmen wird offiziell auf der Messe in Hannover am 24. April mit einer formellen Vertragsunterzeichnung besiegelt.

Das ehrgeizige Ziel von IROOTECH ist es, mit RootCloud an die Spitze des internationalen Marktes für IIoT zu gelangen.

