IMK erwartet 78 Milliarden Steuermehreinnahmen bis 2022

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Steuereinnahmen werden in den kommenden Jahren nach neuen Berechnungen von Wirtschaftsforschern deutlich stärker steigen als noch im November von den Steuerschätzern erwartet.

Das Steueraufkommen werde 2022 nach jährlichen Zuwachsraten von über 4 Prozent bei 912,8 Milliarden Euro liegen, teilte das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) mit. Gegenüber der November-Projektion des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" bedeutet dies insgesamt Mehreinnahmen von 77,9 Milliarden Euro.

Für 2018 prognostizieren die Ökonomen Einnahmen von gut 770 Milliarden Euro und damit 6,1 Milliarden Euro mehr als von den Schätzern bisher erwartet. Für 2019 sind es mit 808,3 Milliarden um 12,9 Milliarden mehr, für 2020 mit 842,6 Milliarden um 16,1 Milliarden mehr und für 2021 mit 877,5 Milliarden um 19,6 Milliarden Euro mehr. Die für 2022 erwarteten Einnahmen liegen laut IMK dann um 23,2 Milliarden Euro über den bisherigen Annahmen. Die offiziellen Schätzer wollen ihre neuen Berechnungen kommende Woche in Mainz vornehmen und die Ergebnisse am Mittwoch präsentieren.

Schwarze Null könnte Spielräume zerstören

Das IMK betonte, der finanzpolitische Spielraum der Bundesregierung sei "derzeit deutlich größer als von der Regierung eingeplant". Allerdings warnte das gewerkschaftsnahe Institut auch davor, dass das von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) propagierte Festhalten an der "schwarzen Null" im Budget den Spielraum für die von der Koalition als prioritär angekündigten Projekte "schnell zerstören" würde, sollte sich die Konjunktur etwa in Folge eines weltweiten Handelskonfliktes spürbar eintrüben.

Dann ergäbe sich nach den Berechnungen der Forscher bei einem Festhalten am ausgeglichenen Budget bis 2022 ein Kürzungsbedarf von bis zu 55 Milliarden Euro. "Damit müssten die prioritären Maßnahmen weitgehend zurückgenommen werden oder Einsparungen an anderer Stelle erfolgen", betonte das IMK. Die im Koalitionsvertrag festgelegten vorrangigen Maßnahmen summieren sich auf 46 Milliarden Euro bis 2021, unter anderem für Investitionen in Bildung, Kinderbetreuung, Wohnen und Infrastruktur sowie die schrittweise Abschaffung des Solidaritätszuschlages.

Die Ökonomen des IMK forderten die Regierung aber dazu auf, auch für den Fall eines Abschwungs "vorausschauend eine Strategie mit klaren Prioritäten" zu benennen. Die große Koalition müsse wenigstens die von der grundgesetzlichen Schuldenbremse gebotenen Spielräume nutzen "und sich von der schwarzen Null verabschieden", verlangten sie.

