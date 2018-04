IPO: Softwareanbieter Serviceware startet Börsengang

FRANKFURT/BAD CAMBERG (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Serviceware aus dem Taunus macht bei seinem Börsengang Tempo. Ab dem 9. April will das Unternehmen Aktien im Wert von insgesamt 83,3 bis 101,8 Millionen Euro auf den Markt bringen, wie es am Montag in Bad Camberg mitteilte. Der Preis je Anteilsschein soll zwischen 22,50 und 27,50 Euro liegen. Von den insgesamt bis zu 3,7 Millionen zu platzierenden Aktien sollen 2,5 Millionen aus einer Kapitalerhöhung stammen, weitere 1,2 Millionen von den Alteigentümern - einschließlich einer Mehrzuteilungsoption. Die Angebotsfrist endet am 18. April.

Serviceware hatte den Börsengang Mitte März angekündigt und einen Zeitraum bis Jahresmitte ins Auge gefasst. Dem Unternehmen selbst sollen dadurch nun brutto 56,3 bis 68,8 Millionen Euro zufließen. Mit dem Geld aus dem Börsengang will Serviceware zukaufen, sich internationaler aufstellen und die Vertriebskraft bei Kunden ausbauen. Die Gründer Dirk Martin und Harald Popp, die bisher 97 Prozent der Anteile halten, wollen nach bisherigen Angaben langfristig Aktionäre bleiben. Nach dem Börsengang soll das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 236,3 bis 288,8 Millionen Euro haben./stw/she