IV wirft Arbeiterkammer rund um Sozialstaatsstudie Polemik vor

Die Industriellenvereinigung (IV) hat sich in Reaktion auf die von der Arbeiterkammer (AK) beauftragten Wifo-Studie, wonach der Sozialstaat den Standort verbessere, auch zum Sozialstaat bekannt. Das allerdings mit einem "Aber" und dem Vorwurf der "Polemik" Richtung AK. Dem Nutzen des Sozialstaats müssten "stets auch die Kosten gegenübergestellt werden", so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Aus Sicht der Industrie haben sich die Staatsausgaben in den vergangenen Jahrzehnten deutlich weg von investitionsbezogenen und produktiven Zukunftsausgaben hin zu Konsum- und Transferausgaben entwickelt. "Auch die Frage nach Zweckmäßigkeit und Effizienz sowie eine sachliche Diskussion darüber müssen erlaubt sein - und zwar ohne den mittlerweile fast reflexartigen Aufschrei, dass man deshalb gleich den Sozialstaat als solchen infrage stellen oder gar zerstören wolle. Diese Art von Polemik ist verzichtbar", kritisierte Neumayer in einer Aussendung die AK. Die Steuer- und Abgabenlast in Österreich sei im internationalen Vergleich zu hoch.

Wohlwollend auf die Inhalte der Studie und die einhergehenden Aussagen der AK reagierten SPÖ, ÖGB und die Gewerkschaft younion. So bestätigt die Studie für SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch, "dass Schwarz-Blau den falschen Weg eingeschlagen hat: Kürzen bei den Menschen statt Sparen im System". Muchitsch hob hierbei laut internen Planungen mögliche Kürzungen von 600 Mio. Euro beim Arbeitsmarktservice (AMS) hervor. "Die Zahlen vom WIFO belegen eindrucksvoll, dass Sparen bei Sozialausgaben - noch dazu bei guter Konjunktur - ungerecht ist und vielen Menschen Lebenschancen verbaut", so der Sozialdemokrat.

Die Studie zeige, wie wichtig und lohnend Investitionen in Gesundheit, Bildung und Infrastruktur seien, so Thomas Kattnig, Mitglied des Bundespräsidiums der younion. "Das macht sich in der Kaufkraft und der Beschäftigung doppelt und dreifach bezahlt und fördert den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft." Die Studie bestätigt aus Sicht von ÖGB-Sekretär Bernhard Achitz, dass "Österreich mit dem Sozialstaat besser durch die Wirtschaftskrise gekommen ist".

"Einschnitte beim Sozialstaat wären ein Fehler", hieß es von Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich, in Reaktion auf die Studienergebnisse.

