Innovation auf der Baustelle: Berner Group startet bundesweites Pilotprojekt für neue BERA BOX 2GO und OBTICASE (FOTO)

Köln (ots) -

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

Die Warenannahme auf einer Baustelle stellt Händler wie Käufer immer wieder vor Probleme. Mal wird der Empfänger zum ungünstigsten Zeitpunkt aus einer wichtigen Auftragsarbeit herausgerissen, um den Erhalt zu bestätigen; mal geht die eigentlich dringend benötigte Sendung postwendend zurück, weil der Paketdienstleister vor Ort nicht den richtigen Ansprechpartner findet. Die Berner Group hat darauf reagiert und gemeinsam mit den Experten der Firma feldsechs eine neue Lösung speziell für Bau-Profis entwickelt, die den Lieferprozess erleichtert und die Chancen einer erfolgreichen Erstzustellung deutlich erhöht. Der B2B-Großhändler aus Künzelsau testet das Angebot ab dieser Woche unter den Produktnamen "BERA BOX 2GO" und "OBTICASE" bei seinen Tochtergesellschaften Berner Deutschland und BTI in einer bundesweiten Beta-Phase mit insgesamt 40 Kunden.

BERA BOX 2GO und OBTICASE sind quasi PaketButler. Das heißt: Rund um die Uhr werden die Bestellungen der Kunden in einer Sicherheitsbox durch Lieferdienste direkt auf die Baustelle gebracht und dort diebstahlsicher deponiert. Die Lösung von Berner ist eine Innovation, die es so auf dem Markt bisher nicht gibt. Egal was, egal wann, egal wo - über die neue Baustellenbox können Profi-Anwender jederzeit Pakete empfangen und versenden. So können Handwerker flexibel mit Material versorgt werden, ohne dass sie dafür ihre Tätigkeit unterbrechen müssen. Auch Overnight-Sendungen lassen sich mithilfe des neuen Angebots deutlich besser organisieren.

Durch den Einsatz der BERA BOX 2GO und des OBTICASE wird das Einkaufen bei Berner und BTI künftig noch entspannter. Denn die Lösung verfügt über vielfältige Funktionen und Services, die perfekt auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind. So handelt es sich um ein offenes System, das grundsätzlich allen gängigen Versand- bzw. Logistikdienstleistern zur Verfügung steht. Damit DHL , GLS, DPD, Hermes & Co. etwas in die Baustellenbox hineinlegen können, benötigen diese einmalig eine Erlaubnis. Ist die sogenannte Abstellgenehmigung erteilt, muss der Besitzer seine Box lediglich über ein spezielles Touchfeld und eine individuelle PIN auf "Paketempfang" stellen, wenn er eine Lieferung erwartet. Der Zusteller kann die BERA BOX 2GO bzw. den OBTICASE dann ganz einfach öffnen, die bestellte Ware verstauen und den Deckel sicher wieder verschließen.

Mobile Schaltzentrale

Der Empfänger wird automatisch beim Eintreffen einer Sendung informiert - beispielsweise per Push-Nachricht aufs Handy. Eine entsprechende App kann kostenlos für iOS - und Android -Geräte heruntergeladen werden. Mit der praktischen Mobile-App haben Anwender ihre persönliche Schaltzentrale immer und überall griffbereit in der Tasche. Auf dem Smartphone können sie u.a. das eigene Nutzerprofil verwalten, auf den Track- & Trace-Seiten von Zustellern den Status einer Lieferung überprüfen, Abholungen (z.B. Retouren) managen oder PIN-Codes zum Öffnen und Verschließen der Baustellenbox mit anderen Mitarbeitern teilen.

Dank ihrer großzügigen Maße von 122 x 68 x 88 Zentimetern bietet die Baustellenbox selbst für umfangreiche Sendungen mit mehreren Paketen im XL-Format ausreichend Platz. Selbstverständlich hat Berner bei der Entwicklung auch an die notwendige Sicherheit gedacht. So wurden ausschließlich wetter-, wasser - und feuerfeste Materialien verbaut. Zum Schutz vor Diebstahl wird die robuste Stahlbox außerdem mit einer hochwertigen Kette und dem passenden Befestigungsschloss aus dem Berner Produktprogramm ausgeliefert.

Starke Partner

Die Berner Group hat bei dem ambitionierten Projekt starke Partner wie die matching business-Experten der Firma feldsechs an ihrer Seite. Das Hamburger Unternehmen, das zusammen mit großen Marktplayern M2M-Produktinnovationen und Dienstleistungen entwickelt und vermarktet, ist auf individuelle Systemlösungen für diverse Branchen spezialisiert und setzt auf das optimale Zusammenspiel smart designter Hardware und digitaler Vernetzung. Der Datenaustausch bei der Baustellenbox erfolgt vollständig über das mehrfach preisgekrönte Netz des Technologieführers Deutsche Telekom.

Die Testphase für die BERA BOX 2GO und den OBTICASE läuft drei Monate. "Bei der Auswahl der Testkunden haben wir bewusst darauf geachtet, dass diese aktuell auf mindestens einer aktiven Baustelle arbeiten und dort natürlich auch regelmäßig beliefert werden", berichtet Ingo Brauckmann, Chief Supply Chain Officer (CSCO) Berner Group. "Das Feedback der Pilotkunden wird gezielt analysiert und fließt in die weitere Optimierung ein. Der endgültige Rollout ist bis Sommer geplant. Dann bieten wir Bau-Profis eine Lösung an, die ihren Arbeitsalltag künftig enorm erleichtert, und die es so exklusiv nur bei uns zum Mieten oder Kauf gibt."

Die Berner Group

Die Berner Group ist ein familiengeführtes Handelsunternehmen mit rund 8.500 Mitarbeitern und 60 Jahren Unternehmensgeschichte. Ob Werkzeuge und Ausstattung für Werkstätten, Materialien und Brandschutz für Bauprojekte oder Spezialchemie für Industrieanlagen und Gebäudereinigung - mit unseren Produkten und Lösungen beliefern wir unsere B2B Kunden in 25 europäischen Ländern. Als zuverlässiger Handelspartner sind wir für unseren Kunden immer da: Persönlich vor Ort mit unseren rund 5.500 Fachexperten im Außendienst, mobil und digital im Online-Shop, im stationären Handel oder via Call-Center.

OTS: Berner Trading Holding GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122571 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122571.rss2

Pressekontakt: The Berner Group Thomas Plünnecke Corporate Communications · Thomas.Pluennecke@berner-group.com