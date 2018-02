Innovatives Blockchain-Startup will sich der globalen 15-Billionen-Dollar-Handelsbranche annehmen

Taichung, Taiwan (ots/PRNewswire) -

Morpheus.Network hat vor, die Import- und Exportbranche durch die Automatisierung der Versorgungskette und die Einführung einer im Vergleich zu herkömmlichen Banken optimalen Zahlungslösung zu verbessern.

Das Morpheus.Network (https://morpheus.network/), das weltweite automatisierte Vollservice-Versorgungskettensystem mit integrierter Zahlung in Kryptowährung, gab heute den Start seiner Token-Vorverkäufe am 23. Februar 2018 bekannt. Die Import- und Exportplattform wurde entwickelt, um die Ineffizienzen des weltweiten Handels zu lösen: Alleine im Vorjahr ging knapp eine Billion US-Dollar durch Bankgebühren und Wechselkurse verloren, und Dokumente und Verträge für den grenzübergreifenden Warenverkehr und die dazugehörigen Zollkontrollen weisen fundamentale Mängel bei Geschwindigkeit und Sicherheit auf.

Durch Einsatz der Blockchain-Technologie bei der Entwicklung zeitgemäßer Lösungen für uralte Probleme, die das weitere Wachstum des weltweiten Handels bislang verhindert haben, ermöglicht das Morpheus.Network internationalen Lieferanten, Herstellern und Exporteuren die Annahme von Zahlungen in ihrer Landeswährung in mehr als 200 Ländern weltweit. Und dank der Integration mit SWIFT, einem Nachrichtennetzwerk, das Finanzinstitute über ein sicheres weltweites Finanzkommunikationsnetz verbindet, bietet das Morpheus.Network durch 1.600 Banken, die in 213 Ländern in aller Welt tätig sind, einen unkomplizierten Zahlungstransfer ins Ausland.

Über das Ethereum Netzwerk betriebene Smart Contracts (intelligente Verträge) ermöglichen dabei nicht nur den Transfer von Geldmitteln zwischen Handelspartnern, sondern automatisieren zudem Vertragsabschluss, Dokumentation und Vereinbarungen in einem schnellen und sicheren Umfeld.

Danny Weinberger, CEO von Morpheus.Network, erklärte: "Wir beim Morpheus.Network freuen uns sehr darauf, die globale 15-Billionen-Dollar-Industrie zu optimieren. Wir verfügen über ein vielseitiges Expertenteam, maßgebliche Partnerschaften und einen unaufhaltsamen Willen zum Erfolg. Wir haben uns die Aufgabe gestellt, die Betriebsweise der globalen Versorgungsketten zu revolutionieren und Ineffizienzen durch den sinnvollen Einsatz der Blockchain-Technologie zu eliminieren.

Das Team aus erfahrenen Kennern der Branche und Experten verfügt über Berufserfahrung bei bekannten internationalen Unternehmen wie IBM, Deloitte, MIT, Bank of Canada, DHL und American Express. Das Morpheus.Network hat die Plattform überdies mit großen Partnern integriert, wie z. B. FedEx, Microsoft Dynamics, Stellar Lumens, Microsoft Azure und ShapeShift. Erst vor Kurzem ist das Morpheus.Network der "Blockchain in Trade Alliance" (BiTA) beigetreten, die mit Branchenführern wie FedEx, UPS, Salesforce, JD Logistics, Penske und anderen daran arbeiten wird, die Standards für eine Revolutionierung des Welthandels durch die Blockchain-Technologie festzulegen.

Weinberger sagte: "Die Interoperabilität zwischen Unternehmen und Technologien in der Versorgungskette ist eine Grundvoraussetzung, wenn wir unser Ziel eines optimierten weltweiten Handelsumfelds erreichen möchten. Dank seines Beitritts zu BiTA ist das Morpheus.Network mit allen anderen Mitgliedern der Allianz verknüpft, was unsere Plattform ihrem Ziel deutlich näher bringt."

Der Token-Vorverkauf ist für den 23. Februar 2018 angesetzt, mit einer Höchstmenge von 72.000.000 MORPH-Tokens. Sobald dies Höchstgrenze erreicht ist, werden die Tokens nicht länger zum vergünstigten Vorverkaufspreis erhältlich sein. Es steht zu erwarten, dass dieses internationale Handelssystem sehr gefragt sein wird, und potenzielle Teilnehmer sollten sich baldmöglichst auf morpheus.network (https://morpheus.network/) für die Whitelist registrieren lassen.

Der CEO von Morpheus.Network, Danny Weinberger, steht für Interviews zur Verfügung.

Über das Morpheus.Network:

Das Morpheus Network wurde nach Absprache mit einigen der weltweit größten Spediteure, Zollbehörden und Banken entwickelt, um eine globale, automatisierte Vollservice-Versorgungskettenplattform mit einem integrierten Zahlungssystem zu schaffen, das eine Kryptowährung unter Einsatz der Blockchain-Technologie verwendet.

