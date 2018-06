Inside Secure liefert sichere Bereitstellungslösungen an NationalChip

Inside Secure (Paris:INSD), Anbieter von Sicherheitslösungen für mobile und vernetzte Geräte, hat eine Vereinbarung mit Hangzhou NationalChip Science and Technology Co., Ltd, einem führenden Innovator und Entwickler von SoC (System-on-Chip), über den Einsatz der Secure Provisioning Solution (sichere Bereitstellungslösung) von Inside Secure geschlossen, bei der es darum geht, während des Chipherstellungsprozesses robuste Sicherheitsfunktionen in die Produkte zu integrieren.

Eine sichere Bereitstellung (Secure Provisioning) ist ein wichtiger, grundlegender Baustein für die Sicherheit in verschiedenen Bereichen wie Automobil, Unterhaltung, IoT, Mobile und TV. Die Sicherung von Geräten oder Endprodukten kann zunichte gemacht werden, wenn während der Herstellung eine Kompromittierung ihrer Identitäten und kryptografischen Schlüssel erfolgt.

In den Medien stark thematisierte Angriffe zielten auf die Bereitstellung ab, da sie sich damit auf eine große Anzahl von Geräten auswirken können und schwer zu erkennen sind. Chip- und Gerätehersteller sehen ein Potenzial für neue Einnahmequellen, indem sie ihren Kunden eine sichere Bereitstellung anbieten und dabei Technologielösungen nutzen, die robuster und kostengünstiger sind als herkömmliche, sichere Produktionsstandorte.

Die Secure Provisioning Solution von Inside Secure ist unabhängig vom Herstellungsprozess, der Lieferkette und der Chip-Architektur. SoC und Geräte können mit sensiblen Eigenschaften ausgestattet werden, einschließlich eindeutiger Authentifizierungsschlüssel für jede gewünschte Sicherheitsstufe im gesamten Lebenszyklus des Produkts. Die Secure Provisioning Solution des Unternehmens ist auf dem Markt äußerst erfolgreich. Sie wird inzwischen von mehreren Kunden verwendet und bietet einen hohen Schutz, ohne dass eine neue Infrastruktur für die Bereitstellung geschaffen werden muss.

Inside Secure ist ein anerkannter Marktführer für Bereitstellungsservices und sicheres Silizium-IP. Die Secure Provisioning Solution des Unternehmens bietet eine sichere Bereitstellung in einer Vielzahl von Formaten wie Produkt/Appliance, gehostetem Service und hybriden Modellen, die es Kunden ermöglichen, einen Kompromiss zwischen Vorabkosten und wiederkehrenden Kosten zu finden. Die Lösung ermöglicht den Einsatz in allen Phasen des Gerätelebenszyklus wie der Chipherstellung, der Gerätefertigung und im Feld.

"Uns verbindet eine langjährige Zusammenarbeit mit Inside Secure bei vielen erfolgreichen Projekten für sehr wichtige Kunden", so Patrick Dou, Vice President bei NationalChip. "Wir haben uns bei der Bereitstellungslösung wieder für Inside Secure entschieden, weil wir damit unseren Kunden ein sehr hohes Maß an Sicherheit bieten können, während wir ein vollständiges Lebenszyklus-Management und authentifizierte Software-Updates in Echtzeit erhalten."

Über Hangzhou NationalChip Science and Technology Co., Ltd.

Gegründet und ansässig in Hangzhou, einer "innovativen, belebten, vernetzten und inklusiven" Stadt, setzt NationalChip den Fokus auf den Entwurf integrierter Schaltungen und die Entwicklung von Systemlösungen in den Bereichen digitales Fernsehen, Home Multimedia sowie künstliche Intelligenz. NationalChip hat weltweit erfolgreich digitale Chip-Produkte für Fernseher entwickelt und bereitgestellt und ist einer der weltweit führenden Chipanbieter für Set-Top-Boxen geworden. In der Zwischenzeit hat sich NationalChip zu einem Vorreiter für IoT-orientierte Chip-Produkte mit KI entwickelt, die auf einer proprietären neuronalen Netzwerk-Prozessorarchitektur mit eigenem Befehlssatz und Compiler als Kerntechnologien basieren, um die neue Grenze der künstlichen Intelligenz weiter zu kultivieren.

Über Inside Secure

Inside Secure (Euronext Paris – INSD) ist im Bereich Sicherheitslösungen für mobile und vernetzte Geräte tätig und stellt Software, Silizium-IP, Tools, Services und Know-how zum Schutz von Transaktionen, ID, Inhalten, Anwendungen und Kommunikation der Kunden bereit. Mit seinen umfangreichen Kenntnissen und Erfahrungen in Fragen der Sicherheit bietet das Unternehmen Produkte mit fortschrittlichen und differenzierten technischen Funktionen, die die gesamte Bandbreite der Sicherheitsanforderungen abdecken, um die hohen Ansprüche der Märkte für Netzwerksicherheit, IoT- und System-on-Chip-Sicherheit, Videoinhalte und Unterhaltung, mobiles Bezahlen und Bankdienstleistungen, Unternehmen und Telekommunikation zu bedienen. Die Technologie von Inside Secure wird zum Schutz der Lösungen für ein breites Kundenspektrum eingesetzt, darunter Serviceprovider, Betreiber, Content-Anbieter, Integratoren von Sicherheitssystemen, Gerätehersteller und Halbleiterhersteller. Weitere Informationen finden Sie unter www.insidesecure.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180618006276/de/