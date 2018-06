InterSystems präsentiert die neue InterSystems IRIS Data Platform[TM] live auf der CEBIT

Darmstadt (ots) -

Vom 11. bis zum 15. Juni 2018 präsentiert InterSystems seine Produktpalette einschließlich der neuen InterSystems IRIS Data Platform[TM] sowie HealthShare, die Lösungsfamilie für das Gesundheitswesen, auf der CEBIT in Hannover (Halle 13, Stand C49). Verschiedene Live-Demos der InterSystems Lösungen sowie eine voll funktionsfähige Testumgebung (Sandbox) der InterSystems IRIS Data Platform, mit der sich die Besucher eigenständig vom Potenzial der neuen Datenplattform überzeugen können, erlauben praxisnahe Einblicke in alle Produkte.

"Mit InterSystems IRIS setzen wir für unsere Partner und Kunden neue Maßstäbe bei der Entwicklung datenintensiver Anwendungen. Das ist das Resultat mehrerer Jahre hoch konzentrierter Arbeit, die in unserer neuen Datenplattform stecken", erklärt Helene Lengler, Regional Managing Director DACH & Benelux. "Wir wollen die CEBIT daher nutzen, um gemeinsam mit unseren Partnern zu demonstrieren, in welchen Anwendungsfällen InterSystems IRIS in Zukunft zum Einsatz kommen wird und zum Teil schon jetzt im Einsatz ist."

Zusätzlich zum regulären Messeauftritt wird es eine Eigenveranstaltung auf dem Messegelände geben. "InterSystems IRIS @ CEBIT" stellt am 13. Juni 2018 die Chancen und Herausforderungen datengetriebener Geschäftsmodelle sowie die Nutzung modernster Technologien wie Sharding, Container-Virtualisierung und auch Cloud-Implementierung in den Fokus.

Auf dem Stand von InterSystems präsentieren zudem die Partner infoteam Software, LIB-IT DMS und ITvisors ihre Lösungen. Auch sind vier Vorträge im Rahmen des offiziellen d!talk-Vortragsprogramms der CEBIT geplant:

- "Digital Transformation in Train Reservations" über die digitale Transformation in der Abwicklung grenzüberschreitender Zugbuchungen durch Eurail - Drs. Ing. Bonne Beenen, ITvisors, 11. Juni.

"Predictive OEE" über die vorausschauende Überwachung und Optimierung der Gesamtanlageneffektivität durch den Einsatz von Analysetechnologien - Charalampos Theocharidis, infoteam Software, 13. Juni.

"Clinical Research Needs Real Time Real World Data" über die Bedeutung von Daten und Analysen in Echtzeit für die medizinische klinische Forschung - Dr. Qi Li, InterSystems, 13. Juni.

"Accelerating Digital Transformation" über den schwierigen Spagat zwischen Innovation, Umsatzzielen und schneller(er) Bereitstellung von Anwendungen - Joe Lichtenberg, InterSystems, 15. Juni.

Ein weiteres Highlight des Messeauftritts von InterSystems wird eine dreidimensionale Karte der Milchstraße sein, die Besucher des Standes in Virtual Reality erleben können. Seit dem Jahr 2013 arbeitet die Europäische Weltraumorganisation ESA im Rahmen der Gaia-Mission mithilfe von InterSystems Technologie an der Vermessung und Kartierung der Milchstraße.

Weitere Informationen zum Messeauftritt von InterSystems auf der CEBIT 2018 sowie die Agenda und Anmeldung zur Eigenveranstaltung "InterSystems IRIS @ CEBIT" finden Sie auf der Webseite https://www.intersystems.com/de/uber-uns/events/event/cebit/. Unter diesem Link haben Sie außerdem die Möglichkeit, einen Gesprächstermin für die CEBIT zu vereinbaren.

