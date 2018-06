Internationales Top-Recruiting-Event BAINWORKS / Studenten erschließen neue Geschäftsfelder für ein führendes Technologieunternehmen

München (ots) - BAINWORKS in Barcelona findet zum siebten Mal statt

- Universitätsstudenten ab dem vierten Semester und Doktoranden aller Fachrichtungen können sich bis zum 15. Juli 2018 bewerben - Teilnehmer aus zehn Ländern beraten ein führendes Technologieunternehmen aus dem Bereich digitale Navigation - Im Rahmen einer Fallstudie machen sich die Studierenden mit der Projektarbeit einer internationalen Managementberatung vertraut

Das Kerngeschäft im Bereich digitale Navigation ist ausgereift. In welchen angrenzenden Märkten und mit welcher Strategie kann der Kunde also zukünftig wachsen? Fragen wie diese stehen im Mittelpunkt der siebten Auflage des Recruiting-Events BAINWORKS der internationalen Managementberatung Bain & Company, das vom 19. bis 21. Oktober 2018 in Barcelona stattfindet. Im Rahmen einer Fallstudie zum Thema "Mapping the World - What's Next in Digital Navigation?" werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus zehn Ländern ein führendes Technologieunternehmen beraten und neue Geschäftsfelder erschließen. Universitätsstudenten ab dem vierten Semester und Doktoranden aller Fachrichtungen können sich noch bis zum 15. Juli 2018 bewerben.

" Digitalisierung und neue Technologien stellen die Kernkompetenzen selbst etablierter Unternehmen infrage", erklärt Bain-Partner Dominik Thielmann, zuständig für das Recruiting im deutschsprachigen Raum. "Wer diese Aufgabe meistern will, muss aus traditionellen Denkmustern ausbrechen und Strategien entwickeln, die sowohl intelligent als auch pragmatisch umsetzbar sind. Dieses grundlegende Handwerkszeug einer Managementberatung wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in unserem Workshop hautnah vermittelt."

Die Studierenden erwartet einmal mehr eine vielseitige Veranstaltung. Verschiedene Workshop-Module sorgen dafür, dass sie für das Technologieunternehmen attraktive Märkte identifizieren und bewerten, kunden- und wettbewerbsorientierte Strategien ausarbeiten sowie Lösungsansätze entwickeln können. Dabei sind Teamarbeit und Präsentationsfähigkeiten gefordert. Im Zuge des abwechslungsreichen Rahmenprogramms in Barcelona steht außerdem viel Zeit zum Netzwerken mit den Bain-Beraterinnen und Beratern zur Verfügung. Alle Informationen zum Workshop und zum Bewerbungsprozess gibt es unter: www.joinbain.de/bainworks.

Bain & Company ist eine der weltweit führenden Managementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigen Entscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie, Organisation, Private Equity, digitale Strategie und Transformation sowie M&A - und das industrie- wie länderübergreifend. Gemeinsam mit seinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zu erzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Im Zentrum der ergebnisorientierten Beratung stehen das Kerngeschäft des Kunden und Strategien, aus einem starken Kern heraus neue Wachstumsfelder zu erschließen. Seit unserer Gründung im Jahr 1973 lassen wir uns an den Ergebnissen unserer Beratungsarbeit messen. Bain unterhält 56 Büros in 36 Ländern und beschäftigt weltweit 8.000 Mitarbeiter, 900 davon im deutschsprachigen Raum. Weiteres zu Bain unter: www.bain.de, www.joinbain.de

