Irland zieht Kandidatur von Lane für EZB-Vizeposten zurück

BERLIN (Dow Jones)--Der irische Finanzminister Paschal Donohoe hat vor der entscheidenden Sitzung der Eurogruppe in Brüssel überraschend die Kandidatur von Irlands Notenbankchef Philip Lane für das Amt des Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) zurückgezogen und dem verbleibenden Kandidaten Luis de Guindos seine Unterstützung zugesichert.

"Vor einigen Wochen habe ich Philip Lane für die Position des Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank vorgeschlagen. Heute bestätige ich, dass wir seine Kandidatur an diesem Abend nicht zur Abstimmung stellen werden", sagte Donohoe. "Wir glauben, es ist sehr wichtig, dass die Entscheidung auf der Grundlage von Konsens getroffen wird", erklärte er zur Begründung. Der spanische Finanzminister de Guindos habe seine "volle Unterstützung" für den Posten.

Die Euro-Finanzminister wollen bei der Sitzung über die Besetzung des EZB-Postens entscheiden. Ihre Empfehlung für die Nachfolge des Ende Mai ausscheidenden EZB-Vizechefs Vitor Constancio geben die Euro-Länder dann formell am Dienstag ab. Endgültig entscheidet der EU-Gipfel am 22. März über die Personalie. Im Vorfeld war kritisiert worden, dass mit de Guindos ein amtierender Finanzminister direkt in eine Spitzenrolle bei der unabhängigen EZB wechseln würde.

February 19, 2018 09:08 ET (14:08 GMT)