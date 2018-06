Italienischer Innenminister Salvini nennt Flüchtlingsretter 'Vize-Schmuggler'

ROM (dpa-AFX) - Italiens neuer Innenminister Matteo Salvini will Hilfsorganisationen stoppen, die im Mittelmeer Flüchtlinge aus Seenot retten. "Kein Vize-Schmuggler darf mehr an italienischen Häfen anlegen", sagte der Chef der rechtspopulistischen Lega bei einer Veranstaltung im norditalienischen Vicenza am Samstagabend. Die Migranten, die ohne Aufenthaltserlaubnis in Italien seien, will er so schnell wie möglich loswerden. "Für die Illegalen ist das schöne Leben vorbei, sie müssen die Koffer packen."

Im Mittelmeer kreuzen mittlerweile nur noch wenige Hilfsorganisationen, nachdem die italienische Vorgängerregierung ein umstrittenes Abkommen mit Libyen abgeschlossen hatte. Seitdem kommen wesentlich weniger Migranten in Italien an. Unter den NGOs sind auch deutsche, so zum Beispiel die Regensburger Sea-Eye und die deutsch-italienisch-französische Organisation SOS Mediterranee. Salvini wird am Sonntag in Sizilien erwartet, wo die meisten Schiffe mit Flüchtlingen anlanden./reu/DP/zb