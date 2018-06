Jung, frisch und Business: Erfolgreiche Premiere der neuen CEBIT (FOTO)

Hannover (ots) -

Jung, frisch und Business: Mit ihrem neuen Konzept hat die neue CEBIT bei ihrer Premiere Aussteller und Besucher überzeugt. "Die neue CEBIT war ein voller Erfolg", sagte Heiko Meyer, Vorsitzender des CEBIT-Messeausschusses und Geschäftsführer von Hewlett Packard Enterprise, am Freitag in Hannover. "Wir beglückwünschen das CEBIT-Team zur Premiere der neuen CEBIT. Mit dem Mut zur radikalen Transformation hat das Team die Basis für die Zukunft gelegt. Die neue CEBIT hat Business mit Festival verbunden. Die beteiligten Unternehmen sind von dem neuen Konzept überzeugt. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe der CEBIT im Juni 2019."

Oliver Frese, Vorstand der Deutschen Messe AG, ergänzte: "Wir haben überaus positives Feedback zur Zukunftsfähigkeit des neuen Konzeptes und zu unserem Mut, nicht nur von Disruption zu sprechen, sondern sie auch anzupacken. Hierdurch ist es uns auf Anhieb gelungen, konkretes Business in den Hallen mit Festivalstimmung auf dem d!campus zu verbinden. Die neue CEBIT macht Digitalisierung emotional und baut nicht nur Distanz zwischen Technologie und Gesellschaft ab, sondern zeigt auch die konkreten Chancen auf."

Und: Die neue CEBIT ist jung und schafft mit frischem Wind eine neue Aufbruchstimmung. "Wir stellen fest, dass Geschäftskontakte in lockerer Atmosphäre besser entstehen können. Das wichtigste Ziel ist erreicht: Unsere Kunden sind sehr zufrieden", sagte Frese. Die Mechanik der neuen CEBIT funktionierte: Tagsüber schrieben die Aussteller in den Hallen Leads. Jeder dritte Besucher gehörte zum Topmanagement seines Unternehmens. Mehr als jeder vierte Besucher kam aus dem Ausland. Der Konferenztag am Montag war vor dem Start der neuen CEBIT ausgebucht. Auf den Konferenzbühnen verfolgten an allen Tagen mehr als 30 000 Zuschauer die Keynotes und Diskussionen rund um Chancen und Risiken der Digitalisierung. "Die neue CEBIT ist das Forum für die Diskussion um die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft", sagte Frese. Im Zentrum der CEBIT-Premiere standen vor allem Künstliche Intelligenz, Blockchain, Future Mobility, schnelle Netze, Security, Unmanned Systems und Human Robotics.

Auf dem d!campus war Digitalisierung in Lounge-Atmosphäre erlebbar, im Riesenrad, dem VR-Dome oder im Cloud Lifter. An den Abenden gab es Festivalstimmung mit Mando Diao, Jan Delay und Digitalism plus Drohnenshow.

Mit dem neuen Konzept erreichte die CEBIT von der ersten Minute an große Relevanz. Im Netz war die CEBIT tagelang Topthema: Die Live-Onlinestreamings der Konferenzen wurden von mehr als 400 000 Personen genutzt. Über die sozialen Netzwerke der CEBIT wurden jeden Tag mehr als eine halbe Million Menschen erreicht. Auch die Aussteller berichten von Millionen-Reichweiten. Die Hashtags #cebit, #cebit18 und #cebit2018 waren in den ersten Tagen Spitzenreiter in den deutschen Twitter-Charts. Auf das Messegelände kamen 120 000 Menschen.

Ganz Hannover war eine Woche lang CEBIT-City. Tausende Besucher nutzten täglich in der d!lounge auf dem Kröpcke, dem zentralen Platz der Stadt, die Live-Übertragungen vom Messegelände und beteiligten sich bei den Panel-Diskussionen auf der Bühne. Es gab die CEBIT-Clubnacht und zum großen Open-Air-Abschluss am Freitagabend in der Innenstadt wurden mehrere Tausend Gäste erwartet.

"Der frische Wind der neuen CEBIT sorgt für eine digtale Aufbruchstimmung, die in jedem Detail spürbar war", sagte Frese. "Nach dieser erfolgreichen Premiere krempeln wir jetzt die Ärmel hoch und arbeiten gemeinsam mit unseren Partnern an der CEBIT 2019." Noch während der Premieren-CEBIT haben viele namhafte Digitalunternehmen erklärt, dass sie 2019 wieder mit dabei sind. Die CEBIT 2019 wird vom 24. bis 28. Juni ausgerichtet.

