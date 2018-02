Juso-Chef kündigt Kampagne gegen Koalitionsvertrag an

BERLIN (Dow Jones)--Die Jusos wollen unmittelbar nach Unterzeichnung des Koalitionsvertrages eine Kampagne gegen ein erneutes Bündnis aus SPD und Union starten. "Wir haben nur einen überschaubaren Zeitraum und den wollen wir nutzen", sagte Juso-Chef Kevin Kühnert der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Er kündigte an, noch in dieser Woche auf Tour zu gehen, um gegen die große Koalition Stimmung zu machen. Kühnert will erreichen, dass beim Mitgliederentscheid in den nächsten drei Wochen die Nein-Stimmen in der Mehrzahl sind.

Kühnert erklärte, den 75.000 Juso-Mitgliedern werde man Argumente gegen die große Koalition an die Hand geben, damit sie vor Ort als Multiplikatoren wirken könnten. Einem Schneeballeffekt gleich sollen demnach so die mehr als 440.000 SPD-Mitglieder erreicht werden.

Kühnert selbst plant dem Bericht zufolge eine "NoGroKo-Tournee". Beginnen soll sie bereits am Freitag in Leipzig. SPD-Chef Martin Schulz und seine Stellvertreter hingegen wollen erst in der kommenden Woche durch Deutschland reisen, um für das Bündnis zu werben.

Die Spitzen von Union und SPD hatten die Koalitionsverhandlungen am Montagabend unterbrochen und wollten sie am Dienstag zum Abschluss bringen.

