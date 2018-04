KORREKTUR: MÄRKTE ASIEN/Börsen in China geben nach - Seoul fest

In dem um 7.15 Uhr gesendeten Bericht muss der dritte Satz des zweiten Absatzes korrekt lauten:

Sie legt um 3,3 Prozent zu (NICHT: Nach zwischenzeitlichen Aufschlägen von gut 3 Prozent fällt sie um 1,5 Prozent zurück)

Es folgt eine korrigierte Fassung.

ASIEN/Börsen in China geben nach - Seoul fest

Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die Aktienmärkte in Asien am Donnerstag. Übergeordnet belastet die auf über die psychologisch wichtige Marke von 3,00 Prozent gestiegene Rendite der zehnjährigen US-Anleihen. Dies verhinderte an der Wall Street am Vortag trotz vielfach überzeugender Quartalsausweise von US-Unternehmen eine kräftigere Erholung. Daneben sind die Blicke auch auf die Berichtssaison in Asien gerichtet, die langsam an Fahrt gewinnt.

Ein deutliches Plus verzeichnet die Börse in Seoul, wo es für den Kospi um 1,3 Prozent aufwärts geht. Im Fokus steht die Samsung-Aktie. Sie legt um 3,3 Prozent zu. Der Konzern lieferte starke Zahlen für das erste Quartal. Der Absatz von Speicherchips bescherte Samsung das vierte Mal in Folge einen Rekord beim operativen Gewinn. Im Vergleich zum Vorjahr wurde dieser um 58 Prozent gesteigert und landete damit auf einem Allzeithoch.

Allerdings fragen sich die Anleger, wie lange der größte Smartphone-Hersteller der Welt sein Tempo beibehalten kann. Zudem haben die Investoren noch die jüngsten negativen Aussagen von Taiwan Semiconductor und Hynix im Gedächtnis. Diese hatten sich negativ zu den Aussichten für die Speicherchip-Nachfrage gezeigt. Samsung erwartet für das laufende Quartal derweil aber ein weiterhin starkes Speicherchipgeschäft. Hynix springen in Taipeh um über 5 Prozent an, Taiwan Semiconductor verlieren dagegen über 3 Prozent.

Schwacher Yen schiebt Börse in Tokio an

In Tokio geht es für den Nikkei-225 um 0,5 Prozent auf 22.333 Punkte aufwärts. Hier stützt vor allem der billigere Yen. Der Dollar kostet aktuell 109,34 Yen und kann damit seine Gewinne vom Vortag noch leicht ausbauen. Dies stützt vor allem die exportabhängigen Werte. So steigen Sony um 0,1 Prozent, Toyota Motor legen um 0,2 Prozent zu und Mazda Motor verbessern sich um 1,2 Prozent.

In Sydney, wo am Vortag wegen eines Feiertages kein Handel stattfand, zeigt sich der S&P/ASX-200 mit einer leicht negativen Tendenz.

In China geht es mit den Kursen nach unten. Der Schanghai-Composite fällt um 0,9 Prozent auf 3.089 Punkte zurück, der Hang-Seng-Index verzeichnet einen Abschlag von 0,7 Prozent. Händler verweisen als Stimmungsbremser unter anderem auf die gefallenen Gewinne der im staatlichen Besitz befindlichen Unternehmen im März. Deren Erträge legten zwar um 17 Prozent zu, blieben damit allerdings unter der Zunahme von 25 Prozent im Januar und Februar.

Canon fallen nach Zahlen zurück

Für die Canon-Aktie geht es in Tokio um 0,3 Prozent abwärts. Das Unternehmen hat vor allem dank der guten Entwicklung bei Maschinen zur Herstellung von Speicherchips im ersten Quartal einen Anstieg des Gewinns um 4 Prozent verzeichnet. Dagegen lief es im Bereich Kameras und Büro-Maschinen erneut nicht überzeugend. So fiel der Umsatz bei digitalen Kameras um 8 Prozent. Noch schlechter lief es im Medizin-Bereich, wo der Umsatz um 11 Prozent zurückging. Den Ausblick bestätigte Canon.

Analysten haben allerdings vor allem für die Aussichten des Bereichs Büro-Maschinen Zweifel, der im vergangenen Jahr 46 Prozent des Umsatzes ausmachte. Hier wird zur Begründung auf den schrumpfenden Markt verwiesen. Canon prognostiziert für dieses Jahr im diesem Segment eine Steigerung des operativen Ergebnisses um rund 30 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.909,80 -0,20% -2,56% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 22.332,69 +0,53% -1,90% 08:00

Kospi (Seoul) 2.479,82 +1,27% +0,50% 08:00

Schanghai-Comp. 3.089,21 -0,92% -6,61% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 30.114,91 -0,70% +2,48% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.566,37 -0,05% +5,34% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.857,65 +0,31% +3,07% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:53 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2176 +0,1% 1,2163 1,2192 +1,3%

EUR/JPY 133,13 +0,1% 133,06 133,10 -1,6%

EUR/GBP 0,8733 +0,0% 0,8729 0,8742 -1,8%

GBP/USD 1,3943 +0,1% 1,3933 1,3947 +3,1%

USD/JPY 109,34 -0,1% 109,40 109,17 -2,9%

USD/KRW 1079,50 -0,3% 1082,42 1082,31 +1,1%

USD/CNY 6,3238 -0,0% 6,3266 6,3200 -2,8%

USD/CNH 6,3197 -0,0% 6,3225 6,3187 -3,0%

USD/HKD 7,8482 +0,0% 7,8465 7,8485 +0,4%

AUD/USD 0,7572 +0,1% 0,7568 0,7572 -3,1%

NZD/USD 0,7059 -0,1% 0,7068 0,7081 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 8.913,63 -2,5% 9.138,63 9.456,99 -34,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,42 68,05 +0,5% 0,37 +13,9%

Brent/ICE 74,48 74,00 +0,6% 0,48 +13,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.323,53 1.323,15 +0,0% +0,38 +1,6%

Silber (Spot) 16,58 16,55 +0,2% +0,03 -2,1%

Platin (Spot) 911,00 909,50 +0,2% +1,50 -2,0%

Kupfer-Future 3,12 3,13 -0,6% -0,02 -6,0%

===

