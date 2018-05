BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht am Dienstag (15.00 Uhr) auf dem Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Berlin. Zuvor beschäftigen sich die rund 400 Delegierten des Kongresses mit dem Thema Gewalt gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. Außerdem werden die Beratungen über inhaltliche Anträge fortgesetzt. Am Montag war DGB-Chef Reiner Hoffmann in seinem Amt bestätigt worden./bw/DP/he