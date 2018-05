Kavalan gewinnt den "Best in Class"-Preis sowie 9 "Double Golds" in San Francisco

Taipei, Taiwan (ots/PRNewswire) - Kavalan hat dieses Jahr im Rahmen der San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) seine beste Leistung erzielt. Die Whiskeybrennerei gewinnt den "Best in Class"-Preis sowie rekordverdächtige 9 "Double Golds" - eine gewaltige Medaillensammlung für den Whiskey-Vorreiter im noch jungen Jahr 2018.

Die Konkurrenz an der SFWSC war in diesem Jahr mit 2.200 Teilnehmenden noch nie so groß, was das Ergebnis noch beeindruckender macht. Die Gewinner unter den Whiskeys sind:

Best Other Single Malt Whisk(e)y & Double Gold Medal

- King Car Conductor Single Malt Whisky, Taiwan [46%]

Nur Double Gold Medal - alle nachfolgend aufgeführten Whiskeys sind Single Malt, Single-Fass-Stärke

- Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask [57,1%]

Kavalan Solist Fino Sherry Cask [57%]

Kavalan Solist Vinho Barrique [56,3%]

Kavalan Podium [46%]

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask [57,1%]

Kavalan Distillery Reserve Rum Cask [57,8%]

Kavalan Solist Amontillado Sherry Cask [57,1%]

Kavalan Solist Manzanilla Sherry Cask [58,6%]

YT Lee, CEO von Kavalan, sagte, dass der "Best Other Single Malt"-Gewinner, der King Car Conductor, im Namen der Muttergesellschaft King Car Group lanciert wurde, um deren Vielfältigkeit und Innovationstätigkeit zu widerspiegeln. "Conductor ist vielfältig, komplex und fein", sagte er.

Der Whiskey von Kavalan wurde im 2018 Annual Brands Report zu den angesagtesten neuen Whiskeys gewählt. Die Bewertung durch Chefs de Bar, Manager und Eigentümer beinhaltet folgende Auszeichnungen: World's 50 Best Bars Group, Asia's Best Bars, Time Out Bar Awards, CLASS Bar Awards, Tales of the Cocktail Spirited Awards und Mixology and Australian Bartender Awards.

Letztes Jahr gewann Kavalan die höchste Auszeichnung im Rahmen der 2017 International Wine and Spirit Competition (https://www.iwsc.net/)(IWSC): "Distiller of the Year". Der Gewinner ist der Jahresbeste unter den Spirituosenherstellern aller Kategorien

Gin, Wodka, Branntwein, Rum, Likör und Whiskey.

Informationen zu Kavalan Whisky

Taiwans erste Whiskeybrennerei ist schon seit 2006 ein Vorreiter in der Single-Malt-Whiskey-Brennkunst. Die Kombination aus Alterung bei hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze, kühlen Brisen vom Meer und aus den Bergen sowie Quellwasser vom Snow Mountain sorgt für Kavalans unverkennbare Weichheit. Der Name stammt vom ursprünglichen Namen des Landkreises Yilan, wo sich die Brennerei befindet. Das Unternehmen stellt schon seit 30 Jahren für die Muttergesellschaft King Car Group Getränke her. Kavalans Produkte wurden mit über 270 Goldmedaillen ausgezeichnet und sind in mehr als 60 Ländern erhältlich. Besuchen Sie www.kavalanwhisky.com/EN/main.aspx

OTS: Kavalan newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121270 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121270.rss2

Pressekontakt:

Yvonne Chou 886-3922-9000#7162 yvonne@kavalandistillery.com