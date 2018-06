Kölner Stadt-Anzeiger: Reul will Gift-Käufe überwachen - NRW-Innenminister will Konsequenzen aus Kölner Fall ziehen

Köln (ots) - NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat angekündigt, dass die Behörden aus dem Giftfund in einem Hochhaus in Köln-Chorweiler Konsequenzen für die Ermittlungsarbeit ziehen werden. "Wir müssen Wege finden, dass auffällige Käufe rechtzeitig bekannt werden. Wir können uns nicht nur auf Hinweise der ausländischen Nachrichtendienste verlassen", sagte der Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). Die Substanz Rizin könne für gute und für schlechte Zwecke eingesetzt werden. "Wir müssen daher frühzeitig wissen, von wem eine Gefährdung ausgeht. Der vereitelte Anschlag in Köln hat dies noch einmal verdeutlicht. Mit der Quellen-Telekommunikationsüberwachung im geplanten Polizeigesetz schaffen wir dafür die nötigen rechtlichen Voraussetzungen", erklärte Reul. Das "Sicherheitspaket 1" der schwarz-gelben Landesregierung soll nach der Sommerpause verabschiedet werden.

