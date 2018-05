Kolumbien auf der Suche nach europäischen Investoren zur Umwandlung seiner Infrastruktur

Madrid (ots/PRNewswire) -

Am 22. Mai werden ProColombia sowie die British and Colombian Chamber of Commerce, die kolumbianische Botschaft in London, die britische Botschaft in Bogotá, das Foreign & Commonwealth Office und dessen Prosperity Fund, das Department for International Trade and EY gemeinsam die Colombian Investment Roadshow in London feiern - ein Event, das die größten Infrastrukturprojekte des Landes vorstellt.

Das Timing für ein solches Event könnte nicht besser sein, handelt es sich doch bei Kolumbien um eine der dynamischsten Volkswirtschaften Lateinamerikas, die auf ausländische Direktinvestitionen hofft, welche es dem Land ermöglichen würden, seine ehrgeizigen Pläne zur Entwicklung der Straßeninfrastruktur, des Verkehrs, der Krankenhäuser und medizinischen Einrichtungen sowie Pläne für die städtebauliche Entwicklung von Städten mittlerer Größe abzuschließen.

An der Informationsveranstaltung werden Vertreter der National Infrastructure Agency (ANI), der Colombian Development Bank (FDN) und der Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter) sowie nationale Erschließungsunternehmer teilnehmen, um Investitionsmöglichkeiten für britische und europäische Sponsoren, Bauunternehmer und Geldgeber anzukündigen. Die Konferenz wird im Hilton London Tower Bridge stattfinden und beginnt um 8:30 Uhr. Die Teilnehmer erhalten die Gelegenheit, Einzelheiten zu Projekten wie der Bogota Metro Line 1, der Sanierung von Bogotás Bus-Rapid-Transit-System (Transmilenio), der ersten Initiative von PPPs auf dem kolumbianischen Gesundheitssektor, den Magdalena River Waterway und die Bildungsinfrastruktur zu erfahren.

Tagesordnung

8:30 Uhr Anmeldung

9:00 Uhr Kolumbien eröffnet Geschäftsgelegenheiten, Simon Adamsdale, Chairman, British and Colombian Chamber of Commerce)

9:05 Uhr Handels- und Investitionsaussichten des Vereinigten Königreichs, Baroness Rona Fairhead, Minister of State for Trade and Export Promotion

9:15 Uhr Aktuelle Geschäfts- und Investitionsperspektiven, Paola Garcia Barreneche, Vice President, ProColombia

9:25 Uhr Fragen und Antworten von Investitionsunternehmen: Sloane Energy Group, Rob Robinson, CFO.

PROJEKTPRÄSENTATIONEN

9:40 Uhr Bogota Metro Line 1

10:10 Uhr Krankenhäuser in Bogotá/Schulen Rehabilitationsprojekte

10:40 Uhr Transmilenio Bogota I Fleet Renewal, Carlos Alberto Sandoval Reyes, Vice President of Financiera de Desarollo Nacional (FDN)

11:10 Uhr Magdalena River (TBC)

11:40 Uhr Weitere Projekte, Camilo Jaramillo, Structuring Vice President, Colombia's National Infrastructure Agency

12:10 Uhr Städtische Entwicklung in nachrangigen Städten, Felipe Castro Arenas, Infrastructure Adviser, Colombia Prosperity Fund, Foreign & Commonwealth Office

12:30 Uhr Schlussbemerkungen, Simon Adamsdale, B&CCC Chairman

