"Kontinuität schafft Vertrauen." - Philipp Arnold von der Raiffeisen Centrobank im Interview

Philipp Arnold: Für die RCB ist es eine große Freude aber auch Ehre, dass wir uns beim Zertifikate Award gegen sehr starke internationale und nationale Mitbewerber behaupten können - und das seit mittlerweile 12 Jahren. Ich denke, dass es uns gut gelingt, die hohen internationalen Standards der Zertifikate-Branche in Bezug auf Produktpalette, Website, Servicequalität etc. auf die Bedürfnisse der österreichischen Anleger zuzuschneiden. Die RCB "lebt" Zertifikate und das spüren unsere Kunden auch.

Heike Arbter, Ihre Leiterin Strukturierte Produkte, spricht davon, dass "Zertifikate als interessante Anlageinstrumente in herausfordernden Marktphasen Chancen eröffnen". Können Sie dies etwas näher erläutern?

Philipp Arnold: Immer mehr Menschen suchen nach Alternativen in der Veranlagung, die zwar ertragreich aber nicht hoch riskant sind. Die meisten Zertifikatetypen wie Kapitalschutz-, Bonus- oder Express-Zertifikate setzten genau hier an. Ich denke hier an den Absicherungsmechanismus, den alle diese Zertifikatetypen in unterschiedlicher Ausprägung haben oder die Möglichkeit auch in seitwärts laufenden oder mal fallenden Märkten Rendite zu erzielen. Diese einzigartigen Auszahlungsprofile grenzen Zertifikate von anderen Veranlagungsprodukten deutlich ab und bringen den Anlegern nachweislich Mehrwert.

Was bedeutet der Zertifikate-Award für die RCB und ändert sich diese Bedeutung aufgrund der Tatsache, dass Sie bereits im 12. Jahr in Folge erfolgreich sein konnten?

Philipp Arnold: Der Zertifikate-Award ist die wichtigste Branchenauszeichnung des Landes und hat für uns einen sehr hohen Stellenwert. Wenn eine hochkarätig besetzte Expertenjury der RCB 12-mal hintereinander diese Ehre zukommen lässt, dann freut das nicht nur uns, sondern wird auch von unseren Kunden und Geschäftspartnern mit großer Anerkennung aufgenommen.

Was bedeutet die Anerkennung als "Zertifikatehaus des Jahres" für Sie? Welchen Stellenwert hat dieser Publikumspreis?

Philipp Arnold: Sowohl bei der Jury als auch beim breiten Anlegerpublikum gut anzukommen zeigt, dass unsere Produktpalette und Servicequalität attraktiv sind und den Nerv vieler Anleger treffen. Kontinuität schafft Vertrauen und unsere langjährige Präsenz, auch in herausfordernden Zeiten, wird vom Publikum honoriert. Gerade in dieser Kategorie hilft uns auch die Unterstützung der Raiffeisenbankengruppe und der vielen Berater enorm. Nichtsdestotrotz werden wir uns weiter voll ins Zeug legen und uns nicht mit der bisherigen Erfolgsserie zufrieden geben…Die Freude darüber ist sehr groß aber wir sehen darin auch den Auftrag den Anleger-Bedürfnissen in unsere Produktgestaltung weiterhin bestmöglich zu entsprechen.

Wie definieren Sie den besonders hohen Stellenwert, den Sie der Kategorie "Info & Service"/ Emittentenqualität zuschreiben?

Philipp Arnold: Hochwertigen Content jedem interessierten Anleger zugänglich zu machen, ein breites Produktangebot, dass jederzeit handelbar ist und größtmögliche Transparenz in der Produktgestaltung, sind nur einige Eigenschaften die in dieser Kategorie beurteilt werden und diese Kategorie zu der am höchsten gewichteten innerhalb der Awards machen. Somit führt der Gesamtsieg - zumindest bisher - auch immer über den ersten Platz bei "Info & Service". Mit dem Relaunch unserer Website, den neuen Zertifikate Videos und dem innovativen Tool Zertifikatefinder haben wir gerade in diesem Bereich große Anstrengungen unternommen, umso größer die Freude diese Kategorie ebenfalls zum 12. Mal zu gewinnen.

Frau Arbter erwähnte auch Ihr "stetiges Bemühen um den heimischen Markt": Können Sie diesen Aspekt näher erläutern?

Philipp Arnold: Als Vorstandsvorsitzende des Zertifikate Forum Austria ist es Frau Arbter natürlich ein großes Anliegen den österreichischen Markt auch auf gesellschaftlicher und politischer Ebene für Zertifikate als Anlageinstrument aufzubereiten. Die intensiven Bemühungen des Forums auf der einen Seite und der am Markt tätigen Emittenten auf der anderen Seite tragen Früchte. So konnte der heimische Zertifikatemarkt im Jahr 2017 um 10% wachsen.

Wo sehen Sie Verbesserungen, die Sie im letzten Jahr erreichen konnten?

Philipp Arnold: RCB konnte das ausstehende Volumen in allen relevanten Produktkategorien steigern. Neben den bewährten Auszahlungsprofilen von Kapitalschutz-, Bonus-Zertifikaten und Aktienanleihen ist es uns gelungen Express-Zertifikate am Markt zu etablieren. Unterstützt wurden diese Bemühen vor allem durch das umfangreiche Schulungsangebot der RCB. Wir hatten letztes Jahr eine Rekordanzahl von ca. 100 Schulungen und 1.500 geschulten Beratern. Unsere Anstrengungen bei digitalen Initiativen, wie den bereits erwähnten Zertifikatefinder, sind für uns und vor allem für interessierte Anleger wichtige Meilensteine der vergangen 12 Monate. Ich lade alle Leser ein, den Zertifikatefinder selber auszutesten und zwar unter www.zertifikatefinder.at

Im Vergleich zum Vorjahr sind Sie in der Kategorie Hebelprodukte von Platz 2 auf Platz 4 gefallen. Wir erklären Sie sich das und welche Schritte können Sie einleiten, um einen weiteren Abfall zu verhindern?

Philipp Arnold: Hier hatten die internationalen Häuser die Nase vorn. Die Anzahl an Hebelprodukten und die Frequenz mit der fast täglich neue Produkte emittiert werden sind gigantisch. Im Vergleich dazu ist die Hebelproduktpalette der RCB deutlich schlanker aber wenn es um österreichische und osteuropäsiche Basiswerte geht sind wir vom Angebot absolut vorne dabei. Wir werden versuchen diesen Aspekt zukünftig mehr zu betonen.

finanzen.net bedankt sich für das Gespräch.

Philipp Arnold leitet das Sales Team für Westeuropa in der Raiffeisen Centrobank und ist für die produktspezifische Pressebetreuung verantwortlich. Als langjähriger Zertifikate-Experte ist er darüber hinaus ein gefragter Vortragender bei diversen Veranstaltungen und Anlegermessen.