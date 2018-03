Kretschmer und Ziemiak wollen wieder mehr Ordnungspolitik

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die CDU-Politiker Michael Kretschmer und Paul Ziemiak haben den wirtschaftspolitischen Kurs der neuen großen Koalition kritisiert. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer und Junge-Union-Chef Ziemiak forderten ihre Partei auf, wieder mehr Ordnungspolitik zu betreiben. "Zurzeit ist nur verschwommen zu erkennen, woher eigentlich Wirtschaftswachstum kommen soll oder wie Arbeitsplätze entstehen", sagte Kretschmer der Wirtschaftswoche. Selbst in der Regierung könne man bestimmte Regeln nicht außer Kraft setzen. "Es gilt halt immer noch, dass wir in Deutschland nur so viel teurer sein können als andere, wie wir auch besser sind", sagte er.

Ziemiak verlangte nach Angaben des Magazins vor allem in der Sozialpolitik Widerstand gegen die Forderungen der SPD und des Sozialflügels der Union. "Es darf nicht sein, dass die jungen Beitragszahler morgen für die Versprechen heute zahlen müssen", sagte der JU-Vorsitzende mit Blick auf die Rentenkommission der Koalition. Ziemiak ließ Zweifel daran erkennen, dass alle Vereinbarungen des Koalitionsvertrages tatsächlich umgesetzt werden können. "Wir haben im Koalitionsvertrag bei der Wirtschaft auf alles einen Rechtsanspruch eingeführt, aber eben nicht auf gute Konjunktur", betonte er.

