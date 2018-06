Kritik in Italien an reduzierten EZB-Anleihekäufen

Von Sunny Oh

LONDON (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Mai, als die politischen Turbulenzen um die Bildung einer euroskeptischen Regierung ihren Höhepunkt erreichten, die Käufe von italienischen Schuldtiteln reduziert. Die EZB begründete Presseberichten zufolge die Drosselung damit, dass sie mehr deutsche Staatsanleihen kaufen musste, weil größere Bestände im April fällig wurden.

Aber der Schritt zog den Zorn von italienischen Politikern auf sich. Laura Castelli, eine Abgeordnete der Fünf-Sterne-Bewegung, die an der Ausarbeitung des Koalitionsvertrags mit der Lega beteiligt war, sagte der italienischen Ausgabe der Huffington Post, dass die EZB und die italienischen Banken "ihre Käufe (von italienischen Staatsanleihen) gedrosselt, wenn nicht sogar ausgesetzt und damit den Druck auf die Spreads erhöht" hätten.

In der Financial Times argumentierte die Politikerin, dass die quantitative Lockerung genau in dem Moment geschwächt worden sei, "in dem wir sie zur Sicherung der Stabilität der EU gebraucht hätten".

Frederik Ducrozet, Ökonom bei Pictet Asset Management, erklärte in einem Tweet, dass der plötzliche Rückgang der italienischen Anleihenkäufe nur ein "technischer Effekt" gewesen sei. Er fügte aber hinzu, dass der Zeitpunkt der Drosselung "unglücklich" gewesen sei.

Die EZB kaufte im Mai 3,6 Milliarden Euro an italienischen Staatspapieren. Bisher waren 15 Prozent der monatlichen Kaufsumme von 30 Milliarden Euro auf italienische Titel entfallen, gegenüber 28 Prozent für deutsche Titel. Der italienische Anteil fiel auf den geringsten Wert seit März 2015.

Obwohl die Käufe im Mai höher waren als in den letzten Monaten, könnte der Rückgang der italienischen Anleihenkäufe der EZB zu Kontroversen führen. Mehrere italienische Politiker haben den Vorwurf erhoben, dass die Zentralbank ihre Käufe von italienischen Schulden reduziert habe, um ihre neu gewählte populistische Regierung davon abzuhalten, eine euroskeptische Politik zu betreiben.

Im Mai hatten die Befürchtungen über eine "Frankenstein-Agenda" der linkspopulitischen Fünf-Sterne-Bewegung und der der rechtsextremen Lega italienische Anleihegläubiger in die Flucht getrieben.

Am Montag widersprach ein EZB-Sprecher den Behauptungen, die Entscheidung, den Kauf italienischer Titel zu drosseln, sei politisch motiviert gewesen. Der Sprecher sagte, im April sei ein größerer Teil von deutschen Titeln fällig gewesen, so dass die EZB mehr Anleihen nachkaufen musste.

"Die EZB hat stets Flexibilität bei der Anwendung der Kapitalschlüssel auf monatlicher Basis gezeigt, und der Mai war keine Ausnahme", sagte Chiara Cremonesi, Anleihenstrategin bei Unicredit. "Die Käufe der EZB und ihre Anwendung sollen so neutral wie möglich sein und sind nicht an ein länderspezifisches Problem gebunden."

June 05, 2018