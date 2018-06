LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.05 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.453,54 +1,38% -1,44%

Stoxx50 3.085,27 +1,17% -2,91%

DAX 12.724,27 +0,95% -1,50%

FTSE 7.701,77 +0,31% -0,62%

CAC 5.465,53 +1,24% +2,88%

DJIA 24.629,30 +0,87% -0,36%

S&P-500 2.732,15 +0,99% +2,19%

Nasdaq-Comp. 7.545,33 +1,39% +9,30%

Nasdaq-100 7.075,32 +1,54% +10,61%

Nikkei-225 22.171,35 -0,14% -2,61%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 161,28 -47

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,60 67,04 -0,7% -0,44 +11,5%

Brent/ICE 76,63 77,56 -1,2% -0,93 +18,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.296,89 1.298,30 -0,1% -1,41 -0,5%

Silber (Spot) 16,46 16,44 +0,2% +0,03 -2,8%

Platin (Spot) 907,35 906,50 +0,1% +0,85 -2,4%

Kupfer-Future 3,09 3,07 +0,8% +0,02 -7,2%

Die starken US-Arbeitsmarktdaten und die Kursgewinne an den Aktienmärkten dämpften das Interesse an "sicheren Häfen" wie Gold. Auf den Ölpreisen wiederum lastete die Befürchtung eines Überangebots. In den USA liegt die Ölförderung auf einem Rekordniveau. Gleichzeitig gibt es Engpässe bei den Pipelines, die praktisch ausgelastet sind. Vor diesem Hintergrund warten die Akteure gespannt auf die Daten des US-Unternehmens Baker Hughes zur Zahl der in Betrieb befindlichen Förderanlagen in den USA, die später am Freitag veröffentlicht werden. Der Brentpreis wird etwas gestützt von Vertretern Saudi-Arabiens. Demnach will das Land seine Förderung nur allmählich erhöhen, um Produktionsausfälle in Venezuela (und eventuell in Iran) zu kompensieren. Die bis Jahresende geltende Fördermengenbegrenzung, auf die sich Opec-Mitglieder und -Nichtmitglieder geeinigt hatten, will Saudi-Arabien respektieren.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Zum Wochenausklang machen die US-Börsen einen Teil der Verluste wett, die sie am Donnerstag erlitten hatten. Rückenwind erhalten sie dabei von starken heimischen Arbeitsmarkt- und anderen Konjunkturdaten und guten Nachrichten aus Europa: Italien bekommt nun doch eine neue Regierung. Neuwahlen, die den populistischen und europafeindlichen Parteien 5-Sterne-Bewegung und Lega möglicherweise noch mehr Zulauf gebracht hätten, sind damit zunächst abgewendet. Die Furcht vor einem Handelskrieg, die mit dem Inkrafttreten von US-Einfuhrzöllen auf Stahl und Aluminium aus der EU, Kanada und Mexiko neue Nahrung erhalten hatte und ursächlich für den Ausverkauf am Vortag war, lässt derweil etwas nach. Unternehmensnachrichten sind rar. Geschäftszahlen kommen nur aus der zweiten Reihe, etwa von Lululemon. Der Hersteller von Yoga-Bekleidung hat überraschend gute Zahlen vorgelegt und einen optimistischen Ausblick gegeben. Die Analysten der Credit Suisse haben daraufhin das Kursziel auf 125 von 105 Dollar erhöht und die Einstufung Outperform bekräftigt. Für die Aktie geht es um gut 16 Prozent nach oben. Modehändler Abercrombie & Fitch hat im ersten Quartal mehr umgesetzt als erwartet und den Verlust deutlich verringert. Entgegen der positiven vorbörslichen Indikation bricht die Aktie nun aber um 8 Prozent ein. Zuora (+17,9 Prozent) hat mit Geschäftszahlen und Prognosen positiv überrascht. Für Costco Wholesale geht es hingegen um 0,8 Prozent nach unten, nachdem der Umsatz hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Ulta Beauty legen 0,3 Prozent zu. Das erste Quartal habe positiv überrascht, so Credit Suisse. Die Experten bemängeln aber den eher vorsichtigen kurzfristigen Ausblick des Kosmetikanbieters. Gleichwohl bekräftigen sie ihre Einstufung Outperform und erhöhen das Kursziel auf 250 von 235 Dollar. Ein pessimistischer Ausblick drückt Big Lots um 4,8 Prozent nach unten.

Am Anleihemarkt treiben sinkende Notierungen die Rendite zehnjähriger US-Titel um 3 Basispunkte auf 2,89 Prozent nach oben.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Regierungsbildung in Italien und der starkte US-Arbeitsmarktbericht verhalfen den europäischen Aktienmärkten zu einer Erholung. Der Handelsstreit zwischen den USA und der EU trat darüber in den Hintergrund. Die Einkaufsmanagerindizes aus Europa, teilweise in der zweiten Veröffentlichung, fielen wie erwartet aus und setzten keinen Impuls für die Märkte. An der Börse in Mailand ging es für den MIB um 1,5 Prozent nach oben. Die Renditen der italienischen Anleihen kamen deutlicher zurück. Das erfolgreiche Misstrauensvotum gegen den spanischen Regierungschef Manuel Rajoy belastete den Ibex in Madrid nicht, der Index stieg um 1,8 Prozent. Die negativen Nachrichten rund um die Deutsche Bank rissen nicht ab. Standard & Poor's hat das Langfrist-Rating auf BBB+ von A- gesenkt. Der Kurs erholte sich gleichwohl um 2,8 Prozent. Der europäische Banken-Sektor gewann 2,1 Prozent, angetrieben vor allem von den deutlichen Gewinnen italienischer Bankenwerte. Für Unicredit ging es 3,9 Prozent nach oben und für Intesa Sanpaolo um 3,3 Prozent. In Madrid gewannen Banco Santander 3,3 Prozent, in Paris legten Credit Agricole um 2,7 Prozent zu. Siemens stiegen um 1,3 Prozent. Die Deutsche Bahn will laut einem Handelsblatt-Bericht noch stärker in die neue ICE-Generation investieren als bisher bekannt. Dazu will sie zusätzlich 1 Milliarde Euro ausgeben. Profiteur wäre die gerade entstehende neue Siemens-Alstom-Gesellschaft. Dialog Semiconductor brachen nach einer Umsatzwarnung um 15,2 Prozent ein. Apple braucht weniger Smartphone-Chips von dem Unternehmen. Leicht enttäuschend verlief das Börsen-Debüt von STS. Der erste Kurs entsprach mit 24 Euro lediglich dem Ausgabepreis. Zum Handesende notierte die Aktie nach zwischenzeitlichen Verlusten 0,5 Prozent über diesem Niveau bei 24,11 Euro.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:30 Do, 17.39 % YTD

EUR/USD 1,1677 -0,14% 1,1678 1,1673 -2,8%

EUR/JPY 127,85 +0,51% 127,43 126,92 -5,5%

EUR/CHF 1,1524 -0,01% 1,1537 1,1487 -1,6%

EUR/GBP 0,8743 -0,61% 0,8794 1,1390 -1,7%

USD/JPY 109,49 +0,65% 109,11 108,75 -2,8%

GBP/USD 1,3355 +0,48% 1,3281 1,3295 -1,2%

Bitcoin

BTC/USD 7.450,68 -1,6% 7.523,52 7.571,60 -45,5%

Der Euro profitierte nur kurz davon, dass Italien nun doch eine neue Regierung bekommt und Neuwahlen in dem Land zunächst abgewendet sind. Allerdings dürfte die neue italienische Regierung auf Kollisionskurs mit Brüssel gehen, befürchtet ING. Die Analysten sehen überdies nach dem erfolgreichen Misstrauensvotum gegen den spanischen Ministerpräsidenten Rajoy die Gefahr neuer politischer Unsicherheit. Die guten US-Arbeitsmarktdaten verpassten dem Euro einen zusätzlichen Dämpfer.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Bei überwiegend nur geringen Veränderungen haben die ostasiatischen Aktienmärkte am Freitag uneinheitlich tendiert. Die teilweise zu beobachtenden moderaten Gewinne erklärten Marktteilnehmer eher als Gegenreaktionen auf die jüngsten teils kräftigen Verluste. In Japan verzeichneten Auto- und Bankenaktien Gewinne. Ersteren kam dabei der etwas leichtere Yen zupass. Verkauft worden seien dagegen Aktien aus dem Reedereisektor angesichts der von den US-Maßnahmen gegen zu hohe Importe. Nachdem bekannt wurde, dass der aktivistische US Investor Valueact Capital einen 5-Prozent-Anteil an Olympus erworben hat, legte der Kurs um 4 Prozent zu. Lifestyle International stürzten in Hongkong um 28,7 Prozent ab. Hier hätten Käufe institutioneller Investoren, die den MSCI Hong Kong Small Cap Index abbilden, am Donnerstag den Kurs um 43 Prozent nach oben getrieben, weil die Aktie in eben diesen Index aufgenommen wurde. Samsonite gewannen rund 10 Prozent, nachdem der Samsonite-Chef nun das Handtuch geworfen hat. Die Aktie war zuletzt stark gefallen, wobei unter anderem CEO Ramesh Tainwala vorgeworfen wurde, zu Unrecht einen Doktortitel zu tragen. Außerdem war von einer zweifelhaften Bilanzierungspraxis bei dem Kofferhersteller die Rede. Diesen Vorwürfen hat Samsung nun widersprochen. Stärker abwärts ging es mit den Kursen von Kasinobetreibern, ausgelöst von enttäuschenden Branchenumsätzen im Mai. Galaxy, Wynn Macau und Sands China verloren 2,9 bis 3,8 Prozent. In Sydney ging es für Domino's Pizza Enterprises um 6,5 Prozent nach oben. Die Aktie sei getrieben worden von der Hoffnung auf eine verstärkte Nachfrage mit Blick auf die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft, bei der auch das australische Team am Start ist, hieß es.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Verkehrsminister droht Daimler mit Milliardenstrafe

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat dem Autokonzern Daimler einem Magazinbericht zufolge ein Ordnungsgeld von bis zu 3,75 Milliarden Euro wegen angeblicher Manipulationen bei Dieselmotoren angedroht. Beim Treffen mit Daimler-Chef Dieter Zetsche vergangenen Montag äußerte Scheuer den Verdacht, dass in 750.000 Mercedes-Fahrzeugen ein unzulässiges Abgasreinigungssystem eingebaut sei, wie der Spiegel berichtet. Scheuer habe pro Fahrzeug einen Betrag von bis zu 5.000 Euro ins Spiel gebracht.

Umstellung auf neue Abgasmesszyklen limitiert Porsche-Modellangebot

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 01, 2018 12:06 ET (16:06 GMT)