LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

MONTAG: In Hongkong und Schanghai bleiben die Börsen wegen des Feiertages Drachenbootfest geschlossen.

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.505,02 -0,63% +0,03%

Stoxx50 3.088,80 -1,02% -2,80%

DAX 13.010,55 -0,74% +0,72%

FTSE 7.633,91 -1,70% +0,21%

CAC 5.501,88 -0,48% +3,56%

DJIA 24.947,49 -0,90% +0,92%

S&P-500 2.770,18 -0,44% +3,61%

Nasdaq-Comp. 7.730,54 -0,39% +11,98%

Nasdaq-100 7.246,87 -0,45% +13,30%

Nikkei-225 22.851,75 +0,50% +0,38%

Bund-Future 161,1 +25

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,70 66,89 -3,3% -2,19 +8,3%

Brent/ICE 73,26 75,94 -3,5% -2,68 +12,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.277,87 1.302,30 -1,9% -24,43 -1,9%

Silber (Spot) 16,59 17,16 -3,3% -0,57 -2,0%

Platin (Spot) 887,90 905,00 -1,9% -17,10 -4,5%

Kupfer-Future 3,14 3,22 -2,6% -0,08 -5,7%

Am Ölmarkt dämpfte neben dem Handelsstreit die näherrückende Opec-Konferenz die Stimmung. Es wird weithin erwartet, dass das Kartell am 22. Juni höhere Fördermengen beschließen wird.

Gold gab trotz der drohenden Verschärfung des Handelskonflikts nach. Der vergleichsweise feste Dollar dürfte das Interesse an dem Edelmetall gedämpft haben. Händler berichteten auch von Gewinnmitnahmen nach dem Anstieg der vergangenen Tage.

Der eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China belastet am Freitag die Wall Street. US-Präsident Donald Trump macht Ernst und verhängt wie angekündigt Zölle auf Importe aus China im Volumen von 50 Milliarden Dollar. Peking reagiert prompt mit Zöllen auf US-Waren in vergleichbarer Höhe. US-Konjunkturdaten finden in dieser Gemengelage kaum Beachtung, zumal die Daten auch keine klare Tendenz erkennen lassen. So überraschen Empire State Manufacturing Index für Juni sowie das Verbrauchervertrauen für den selben Monat positiv, während die Industrieproduktion für Mai ebenso überraschend schwächelt. Mit dem Absturz der Ölpreise geraten an der Wall Street die entsprechenden Sektorwerte unter Abgabedruck. Der Energiesektor büßt als Schlusslicht 1,8 Prozent ein. Exxon Mobil fallen um 1,5 Prozent, Occidental Petroleum um 1,6 Prozent. Ansonsten werden vor allem konjunkturzyklische Werte mit dem Handelskonflikt verkauft. Caterpillar verlieren 2,9 Prozent. Apple fallen um 1,0 Prozent. Der Technologiegigant will beim iPhone mit billigeren Flüssigkristallbildschirmen bei der Kundschaft punkten. Adobe fallen trotz guter Geschäftszahlen und eines positiven Ausblicks um 2,2 Prozent. Marktbeobachter vermuten hinter der negativen Kursreaktion Gewinnmitnahmen. Jabil schnitt in seinem dritten Quartal besser als erwartet ab und kündigte für das vierte Quartal ein Umsatzplus von 8 Prozent an. Zudem setzte der Vorstand ein Aktienrückkaufprogramm über 350 Millionen Dollar auf. Jabil verlieren 7,1 Prozent. Die Analysten von JP Morgan kritisieren den schwachen Cashflow und senken das Kursziel.

Die von den USA beschlossenen Strafzölle auf chinesische Waren haben auch die europäischen Aktienmärkte am Freitag belastet. Die Verluste hielten sich aber in Grenzen, weil die Maßnahmen nicht wirklich überraschend kamen. Ein Teil der Verkäufe dürfte auch durch den großen Verfall getrieben worden sein. Daneben wirkten die EZB-Aussagen vom Donnerstag nach. Die Aussicht darauf, dass sich die erste Zinserhöhung nach hinten verschieben wird, belastete die Aktien von Banken und Versicherern, deren jeweiligen Sektoren um 1,9 und 1,6 Prozent fielen. Nur die Sektoren Energie und Rohstoffe gaben mit 2,1 und 3,3 Prozent noch stärker nach, nachdem die Preise für Öl und andere Rohstoffe stark unter Druck geraten waren. Vergleichsweise gut hielten sich Versorger mit minus 0,1 Prozent. Für den hochverschuldeten Sektor sind die länger niedrig bleibenden Zinsen eine gute Nachricht. Am übrigen Markt gewannen Tesco in London nach Vorlage überzeugender Quartalszahlen 2,0 Prozent. Rolls-Royce (+7,6 Prozent) profitierten von Aussagen des Triebwerkherstellers zum Cashflow. Ceconomy zogen um 4,5 Prozent an. Die Analysten von Baader Helvea loben die Entscheidung von Ceconomy zur Trennung von ihrem Russlandgeschäft. Home24 legten ein starkes Börsendebüt hin: Die Titel waren zum Preis von 23 Euro ausgegeben worden. Der erste Kurs lag bei 28,50 Euro. Zum Handelsschluss notierten die Titel bei 29,40 Euro und damit 27,8 Prozent über dem Ausgabekurs.

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:33 Do, 17.10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1607 +0,24% 1,1559 1,1645 -3,4%

EUR/JPY 128,40 +0,24% 128,10 128,45 -5,1%

EUR/CHF 1,1573 +0,29% 1,1533 1,1564 -1,2%

EUR/GBP 0,8742 +0,16% 0,8735 1,1447 -1,7%

USD/JPY 110,62 -0,05% 110,75 110,31 -1,8%

GBP/USD 1,3277 +0,11% 1,3233 1,3330 -1,7%

BTC/USD 6.571,30 -1,9% 6.627,88 6.460,11 -51,9%

Geldpolitische Entscheidungen spielten aufgrund des Handelsstreits am Freitag eine eher untergeordnete Rolle am Devisenmarkt. Nachdem die EZB sich am Donnerstag taubenhafter als erwartet geäußert hatte, hat auch die Bank of Japan am Freitag ihre lockere Geldpolitik bestätigt. Das hat den Yen aber nur vorübergehend leicht nachgeben lassen, denn die Furcht vor einer Eskalation des Handelskonflikts belastete den Dollar. Sowohl der Yen als auch der Euro erholten sich deutlich von ihren Tagestiefs.

Die ostasiatischen Aktienmärkte sind ohne einheitliche Tendenz in das Wochenende gegangen. Chinesische Aktien wurden von der Erwartung weiterer US-Strafzölle auf chinesische Waren belastet. Neben dem Handelskonflikt verwiesen Marktteilnehmer auf die jüngsten enttäuschenden Wirtschaftsdaten aus China als Belastungsfaktor. Keine Überraschung für die meisten Teilnehmer war, dass die japanische Notenbank (BoJ) sich dem globalen Trend entgegenstellt und an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhält, weil die Inflation weiter weit vom 2-Prozent-Ziel entfernt ist. Der Tokioter Aktienmarkt profitierte gleichwohl von der BoJ-Entscheidung, die allerdings den Yen etwas belastete. Stützend wirkten in Hongkong Gewinne im Immobiliensektor, die jedoch zum Handelsende abbröckelten. Hintergrund sei eine Zunahme der Aktivität im Immobiliengeschäft auf dem chinesischen Festland vergangenen Monat, sagten Marktteilnehmer. Für ZTE ging es am dritten Tag nach der Wiederaufnahme des Handels weiter abwärts um gut 11 Prozent. Nomura hat die Umsatz- und Gewinnprognosen für den zwischenzeitlich von einem existenzbedrohenden US-Zulieferungsbann betroffenen Telekomausrüster um fast 10 bzw. rund 20 Prozent gesenkt. Zu den Favoriten in Japan gehörten Aktien eher binnenkonjunkturreagibler Branchen wie Pharma und Konsumgüter. Darin spiegele sich Vorsicht der Anleger angesichts der US-Außenhandelspolitik wider, hieß es. Daiichi Sankyo und Lion gaben je um fast 4 Prozent nach. Bankenaktien hätten dagegen unter dem andauernden Niedrigzinsumfeld gelitten, hieß es. Mitsubishi UFJ gaben um 1,7 Prozent nach.

Audi will KBA im Juli über Ergebnisse des V6-Diesel informieren

Nach dem Verkaufsstopp von Luxusautos mit Sechszylinder-Dieselmotor (V6) arbeitet Audi mit Hochdruck daran, die Messungen aller Motor-Getriebekombinationen zum Abschluss zu bringen. Die Ergebnisse sollen dem Kraftfahrt-Bundesamt im Juli vorgelegt werden, teilte der Autobauer mit.

EU genehmigt Zusammenschluß von Fortum und Uniper ohne Auflagen

Die Europäische Union hat die Übernahme von 47 Prozent am deutschen Energieunternehmen Uniper SE durch die finnische Fortum Oy genehmigt und damit den Weg für den Abschluß der Transaktion freigemacht. Das finnische Unternehmen teilte mit, dass die EU-Kommission keine kartellrechtlichen Bedenken gegen den Zusammenschluß habe. Die EU-Kommission sagte, sie haben den Zusammenschluß ohne Auflagen genehmigt.

Matthias Hünlein neuer Aufsichtsratschef bei Deutsche Wohnen

Matthias Hünlein ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Deutsche Wohnen SE. Der 56 jährige Jurist wurde von den Mitgliedern des Aufsichtsrats als Nachfolger von Uwe Flach gewählt. Das Mandat von Uwe Flach endete mit Ablauf der Hauptversammlung 2018. Er gehörte dem Gremium seit 2008 an und führte seit Juni 2011 den Vorsitz, wie das Immobilienunternehmen mitteilte.

