LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Fiat Chrysler muss wegen eines Softwarefehlers beim Tempomat knapp 5 Millionen Fahrzeuge zurückrufen. Bei der automatischen Geschwindigkeitsregelung könnte es bei 16 Modellen der Marken Chrysler, Dodge, Jeep und Ram zu Problemen kommen, teilte der Autokonzern mit. Die überwiegende Anzahl der betroffenen Fahrzeuge befinde sich in den USA mit 4,8 Millionen Autos. Dadurch bedingte Unfälle oder Verletzungen seien bislang nicht bekannt.

Foot Locker überzeugt Investoren mit besseren Verkäufen

Foot Locker hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als am Markt erwartet und der Aktie damit zu einem kräftigen Sprung nach oben verholfen. Zum Börsenstart in den USA verteuert sich die Aktie der Sportschuh-Kette um 13 Prozent auf 52,21 US-Dollar. Der Umsatz der Läden, die länger als ein Jahr geöffnet haben, sank zwar um 2,8 Prozent.

Lafargeholcim schließt Büros in Zürich und Paris - 200 Stellen weg

Der Zementhersteller Lafargeholcim arbeitet weiter an der Vereinfachung seiner Konzernstruktur. Aufgrund der Verlegung von Arbeitsplätzen und der Schließung der Büros in Paris und Zürich fallen 200 Stellen auf Konzernebene weg, teilte das Unternehmen mit. Der französisch-schweizerische Baustoffkonzern hat bereits seine Büros in Singapur und Miami geschlossen.

RBS stellt 1 Mrd Pfund für Kredite an kleine Unternehmen bereit

Die Royal Bank of Scotland Group (RBS) stellt für die Kreditvergabe an kleine und mittelständische britische Unternehmen 1 Milliarde britische Pfund zusätzlich zur Verfügung. Die Mittel würden speziell Unternehmen gewährt, die ihre Produktivität durch Investitionen verbessern wollten, sagte Alison Rose, die Chefin der Geschäfts- und Privatkundenbank.

Versorger SSE verdient weniger trotz Umsatzplus

Scottish and Southern Energy (SSE) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz höherer Umsätze weniger verdient. Der Umsatz des schottischen Versorgers stieg 2017/18 um 8 Prozent auf 31,23 Milliarden britische Pfund, wie das Unternehmen mit Sitz im schottischen Perth mitteilte. Der Vorsteuergewinn brach in den zwölf Monaten per Ende März um 39 Prozent auf 1,09 Milliarden Pfund ein.

