LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Deutsche Börse gibt ihren Marktanteil im OTC-Euro-Clearing-Geschäft mit gegenwärtig 5 bis 8 Prozent an. Wie Finanzvorstand Gregor Pottmeyer in einer Telefonkonferenz im Rahmen des Investorentages in London weiter anmerkte, streben die Eschborner einen Marktanteil von insgesamt 25 Prozent an. Bislang ist die LSE der dominierende Player im OTC-Euro-Clearing von Zinsswaps. Die Deutsche Börse hofft allerdings, dieses Geschäft unter anderem wegen des Ausscheiden Großbritanniens aus der EU ausbauen zu können.

Siemens muss kein Übernahmeangebot für Alstom abgeben

Siemens muss im Rahmen der geplanten Fusion des eigenen Eisenbahngeschäfts mit dem französischen Wettbewerber Alstom kein verpflichtendes Übernahmeangebot für die restlichen Aktien des daraus entstehenden neuen Unternehmens abgeben. Der Münchner Technologiekonzern bekam von der französischen Finanzaufsicht AMF eine entsprechende Ausnahmegenehmigung.

Gesco erhöht Dividende um 70 Prozent auf 60 Cent

Die Beteiligungsgesellschaft Gesco will die Aktionäre an dem starken Gewinnanstieg des vergangenen Jahres beteiligen. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Dividende auf 60 Cent von 35 Cent im Vorjahr steigen.

OMV verkauft türkisches Kraftwerk Samsun

Der österreichische Öl - und Gaskonzern OMV trennt sich von einem Erdgas-Kraftwerk in der Türkei. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es eine Vereinbarung über den Verkauf der Betreibergesellschaft OMV Samsun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. an Bilgin Enerji abgeschlossen. Einen Preis nannte OMV nicht.

Iran setzt Total Frist für Verhandlungen über Ausnahme von US-Sanktionen

Der Iran hat der französischen Ölfirma Total eine Frist von 60 Tagen gesetzt, um von Washington eine Ausnahme von den neuen US-Sanktionen zu erhalten. "Total hat 60 Tage, um mit der US-Regierung zu verhandeln", sagte der iranische Ölminister Bidschan Sanganeh am Mittwoch laut der Nachrichtenagentur Schana. Andernfalls werde Total seinen Auftrag zur Entwicklung des Gasfelds South Pars 11 verlieren.

Gazprom steigert Gewinn im ersten Quartal kräftig

Gazprom hat im ersten Quartal seinen operativen Gewinn kräftig gesteigert. Wegen höherer Ausgaben als im Vorjahreszeitraum fiel der Anstieg des Nettogewinns jedoch vergleichsweise mäßig aus.

Siemens Gamesa sichert sich neue Kreditlinie über 2,5 Mrd EUR

Siemens Gamesa hat eine neue fünfjährige Kreditlinie von 2,5 Milliarden Euro mit einem Syndikat internationaler Finanzinstitute vereinbart, teilte das spanische Unternehmen für erneuerbare Energie aus Windkraft mit.

EU genehmigt Ziggo-Kauf durch Liberty Global unter Auflagen

Die Europäische Kommission hat die Übernahme des niederländischen Kabelfernsehbetreibers Ziggo NV durch die Liberty Global PLC unter Auflagen genehmigt.

21st Century Fox stellt Aktionären Disney-Offerte zur Abstimmung

Die Übernahme von weiten Geschäftsteilen des Medienkonzerns 21st Century Fox durch Disney rückt näher. Das Board hat den Aktionären empfohlen, bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am 10. Juli für den 52,2 Milliarden US-Dollar schweren Deal mit Disney zu stimmen. Comcast hat damit noch etwa sechs Wochen Zeit, um seine angekündigte Gegenofferte vorzulegen.

Spanische Verbraucherschützer kündigen Sammelklage gegen Facebook an

Facebook muss sich nun auch in Spanien einer Sammelklage von Nutzern wegen Verletzung ihrer Privatsphäre stellen. Die spanische Verbraucherschutzorganisation OCU kündigte am Mittwoch an, sie werde den US-Megakonzern auf "mindestens 200 Euro" Schadenersatz je Nutzer verklagen. Facebook habe gegen den Datenschutz verstoßen, indem es nicht über die Nutzung von Daten informiert und keine Erlaubnis dazu eingeholt habe.

Zynga kauft Spielehersteller Gram Games für 250 Millionen US-Dollar

Der US-Onlinespielehersteller Zynga verstärkt sich mit einem Zukauf. Das Unternehmen meldete die Übernahme des britischen Gram Games, einem kleinen Studio, für 250 Millionen US-Dollar in bar. Zynga erwartet für das laufende Quartal statt eines Breakeven nun einen Verlust. Bei den Anlegern kommt der Zukauf dennoch gut an: Die Aktie steigt im frühen US-Handel um knapp 3 Prozent.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2018 12:12 ET (16:12 GMT)