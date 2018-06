LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Auch Porsche bekommt die Umstellung auf die neuen Abgasmesszyklen zu spüren. Vorübergehend komme es zu einem eingeschränkten Modellangebot, sagte ein Sprecher des Sportwagenherstellers. Den Verkauf stelle das Unternehmen aber nicht ein. Alle Modelle seien von der Umstellung betroffen.

IPO/STS mit enttäuschendem Börsendebüt

Mut wird nicht immer belohnt. Für STS hat es sich nicht ausgezahlt, in einem derzeit schwierigen Marktumfeld den Sprung auf das Börsen-Parkett zu wagen. Der erste Kurs der Aktie lag am Freitag mit 24,00 Euro exakt auf dem Niveau des Ausgabepreises. Zwischenzeitlich lagen die Titel sogar im Minus. Zum Handelsende notierten die Titel bei 24,11 Euro und damit gerade einmal 0,5 Prozent über dem Ausgabepreis.

Fiat Chrysler will Gewinn bis 2022 verdoppeln

Der italienisch-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler hat ehrgeizige Ziele für die kommenden Jahre vorgestellt. Der Konzern plant eine eigene Finanzsparte, will kräftig in die Entwicklung von Elektromotoren investieren und den Absatz seiner SUVs und Pickup-Trucks noch stärker ankurbeln. Die Initiativen sollen sich in einer erheblichen Gewinnsteigerung niederschlagen.

EU genehmigt Übernahme von GE Industrial Solutions durch ABB

Der Industriekonzern ABB darf den Geschäftsbereich Industrial Solutions von General Electric übernehmen. Die Kommission sei zu dem Schluss gekommen, dass die Übernahme auf keinem der betroffenen Märkte im Europäischen Wirtschaftsraum Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken gibt, teilten die Brüsseler Kartellwächter mit. ABB zahlt den Amerikanern für das Geschäft 2,6 Milliarden US-Dollar.

Roche erhält EU-Zulassung für Perjeta-Kombinationstherapie

Der Schweizer Pharmakonzen Roche kann mit seinem Medikament Perjeta einen Zulassungserfolg verbuchen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die Europäische Kommission Perjeta in Kombination mit Herceptin und Chemotherapie für die nachoperative Behandlung von erwachsenen Patientinnen mit HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium mit hohem Rückfallrisiko freigegeben.

Union Pacific will für 20 Milliarden Dollar Aktien zurückkaufen

Die US-Eisenbahngesellschaft Union Pacific will in großem Stil eigene Aktien zurückkaufen. Wie aus einer Investorenpräsentation des Unternehmens hervorgeht, will es von 2018 bis 2020 Aktien im Volumen von rund 20 Milliarden US-Dollar zurückerwerben.

