LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Gesundheitskonzern Fresenius ordnet das stationäre Reha-Geschäft im Konzern neu. Mit Wirkung zum 1. Juli werden 38 Gesundheitseinrichtungen und 13 Service-Gesellschaften in Deutschland mit Schwerpunkt auf stationärer Rehabilitation und Pflege von der Kliniksparte Helios auf Fresenius Vamed übertragen. Während Helios sich damit künftig noch stärker auf das Akut-Klinikgeschäft konzentriert, soll Vamed seine Position als Anbieter der Post-Akutversorgung stärken.

Elliott bläst bei Uniper-HV Attacke auf Vorstand ab

Der aktivistische Investor Elliott hat auf der Hauptversammlung des Energieversorgers Uniper seinen Angriff auf den Vorstand des Unternehmens abgebrochen. Nach einem Schachzug der Konzernmutter Eon zog der Hedgefonds seinen Antrag zur Einsetzung eines Sonderprüfers bei Uniper zurück.

Aumann verliert Vorstandschef Martinschledde

Der Maschinenbauer Aumann verliert einen seiner beiden Chefs. Co-CEO Ludger Martinschledde legt sein Amt aus persönlichen Gründen nieder, wie das Unternehmen mitteilte. Co-CEO Rolf Beckhoff werde mit sofortiger Wirkung alleiniger Vorstandschef von Aumann und übernehme zugleich dauerhaft das Vorstandsressort Forschung & Entwicklung.

Daldrup & Söhne AG verdient 2017 operativ mehr

Die Daldrup & Söhne AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr operativ mehr verdient und auch die Margen verbessert. Die Gesamtleistung übertraf dank einer sehr guten Auftragslage in allen vier Geschäftsbereichen die eigene Prognose; der Umsatz lag allerdings um 20 Prozent unter dem Vorjahreswert, da ein großes Bohrprojekt in den Niederlanden nicht rechtzeitig abgerechnet werden konnte, teilte der Spezialist für Bohr- und Umweltdienstleistungen mit.

Kein Verfahren gegen Novartis wegen Geschäften mit Trump-Anwalt

Die Geschäfte von Novartis mit einem Beratungsunternehmen des persönlichen Anwalts von US-Präsident Donald Trump haben für den Pharmakonzern keine juristischen Konsequenzen. Eine eingehende Prüfung habe keinen ausreichenden Anfangsverdacht auf Bestechung und damit keine Grundlage für eine Strafverfolgung ergeben, teilte die Bundesanwaltschaft mit.

Uber wird Miet-E-Bikes in Europa anbieten - Start in Berlin

Uber wird seine Miet-E-Bikes unter der Marke Jump auch in Europa anbieten und startet damit in Berlin zum Ende des Sommers, sagte CEO Dara Khosrowshahi. Andere europäische Städte sollen dann in den nächsten Monaten folgten, sagte Khosrowshahi auf einer Konferenz in Berlin.

Twitter-Aktie nach Ankündigung von Wandelanleihe im Minus

Der Betreiber des Kurznachrichtendienstes Twitter plant die Ausgabe einer Wandelanleihe über 1 Milliarde US-Dollar mit Laufzeit bis 2024. Die Erlöse sollen für Absicherungsgeschäfte im Zusammenhang mit dieser Anleihe und für allgemeine Geschäftsziele eingesetzt werden, darunter auch die Ablösung oder Rückzahlung einer im nächsten Jahr fälligen Wandelanleihe, teilte die Twitter Inc mit.

June 06, 2018