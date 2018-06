LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Dem deutschen Baustoffhersteller Knauf gelingt nach langem Werben nun doch der Kauf des US-Wettbewerbers USG Corp. Mit 44 US-Dollar je Aktie stockten die Deutschen ihre Offerte aus dem März noch einmal um 2 Dollar auf und treffen dabei nun auf Gegenliebe der Amerikaner. Der Board des US-Baustoffherstellers unterstützt die Offerte nun, auch Großaktionär Berkshire Hathaway will für das Angebot stimmen. Insgesamt kommt die Übernahme auf ein Volumen von 7 Milliarden US-Dollar.

KKR übernimmt Envision Healthcare in Milliardendeal

Die Beteiligungsgesellschaft KKR & Co übernimmt den US-Gesundheitsdienstleister Envision Healthcare Corp. Inklusive Schulden hat der Deal ein Volumen von 9,9 Milliarden US-Dollar, wie Envision mitteilte. KKR zahlt laut Mitteilung 46 Dollar je Aktie, das entspricht einem Aufschlag von 5 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag, der bei 43,64 Dollar lag, und einer Prämie von 32 Prozent auf den Kurs vom 1. November 2017. Damals hatte Envision angekündigt, strategische Alternativen für das Unternehmen auszuloten.

Mars baut Haustierpflegegeschäft aus und kauft Anicura - Kreise

Der US-Nahrungsmittel- und Tierfutterhersteller Mars Inc drängt weiter in das lukrative Geschäft mit Haustierprodukten und will Anicura übernehmen. Der Kauf von Anicura von der Übernahmefirma Nordic Capital werde das europäische Unternehmen mit fast 2 Milliarden Euro bewerten, einschließlich Schulden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Anicura, ein schwedischer Betreiber von Tierkliniken, ist die jüngste Übernahme von Mars in der Haustierpflege. Zu dem Privatkonzern gehörte lange ein umfangreiches Haustiergeschäft, das bis ins Jahr 1935 zurückgeht, mit Marken wie Iams, Stammbaum und Royal Canin.

June 11, 2018 12:49 ET (16:49 GMT)